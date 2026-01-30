Andersen Consulting rafforza l'offerta per la trasformazione digitale con iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha sottoscritto un accordo di collaborazione con iNNOVATEQ, azienda di trasformazione digitale con sede a Mascate che ridefinisce il settore digitale del petrolio tramite informazioni in tempo reale, flussi di lavoro intelligenti, eccellenza operativa e ottimizzazione della produzione per l'intera catena del valore del petrolio e del gas.

iNNOVATEQ, nata nel 2018 come spin-off del programma di trasformazione digitale di Petroleum Development of Oman (PDO), sfrutta il suo solido DNA nella gestione e l'esperienza concreta maturata collaborando con alcune delle maggiori compagnie petrolifere nazionali (NOC) e compagnie petrolifere internazionali (IOC) nell'assistenza ai clienti attivi nel settore petrolifero e del gas. L'azienda è specializzata nella trasformazione aziendale sostenibile basata su soluzioni digitali pratiche e mirate, fornite tramite la sua piattaforma proprietaria Nibras, un sistema gestionale di asset e produzione. Forte di un team di oltre 100 professionisti e di una crescente base clienti internazionale, iNNOVATEQ supporta i clienti allineando le iniziative digitali, semplificando le operazioni e trasformando la proprietà intellettuale in prodotti digitali affidabili e sostenibili.

"Abbiamo creato iNNOVATEQ per risolvere gli ostacoli del mondo reale in ambienti ad alto rischio e con un forte consumo di risorse, dove diamo voce ai dati, le decisioni generano un impatto reale e la trasformazione digitale deve essere sia pratica che scalabile", è il commento di Mohammad Sweidan, direttore commerciale di iNNOVATEQ. "La collaborazione con Andersen Consulting ci dà la portata globale e la potenza strategica necessarie per offrire le nostre soluzioni a nuovi settori ed aree geografiche sottoposte a pressioni di questo tipo".

"Settori come l'energia, il petrolio e il gas sono sottoposti a pressioni sempre crescenti per modernizzare gli asset obsoleti, pur mantenendo la continuità operativa", ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La piattaforma iNNOVATEQ è stata progettata appositamente per questi ambienti; insieme, aiuteremo i clienti a gestire le sfide del cambiamento digitale con soluzioni specifiche per ogni settore comprovate sul campo".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che propone una gamma completa di servizi che spaziano dalla strategia aziendale al business, alla tecnologia e alla trasformazione AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze d'eccellenza in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory su una piattaforma globale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in più di 1.000 sedi tramite le società affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue società affiliate e con cui collabora in tutto il mondo.

