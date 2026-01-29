AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Assurant Daños México, S.A. (ADM) y Assurant Vida México, S.A. (AVM). Además, AM Best también ha afirmado la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de ADM y AVM. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ADM y AVM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como el desempeño operativo adecuado de cada compañía, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que las compañías mantendrán una evaluación de fortaleza de su balance en el rango de muy fuerte en el mediano plazo con resultados operativos adecuados, contribuyendo al crecimiento del capital y superávit necesarios para respaldar una cartera de negocios en expansión. La calificación también refleja el continuo apoyo explícito e implícito que se recibe al ser miembro de la Empresa Assurant.

Las calificaciones de ADM y AVM también reflejan su afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, como un punto clave para su crecimiento en el mercado de América Latina. Las calificaciones también consideran el sólido programa de reaseguro respaldado principalmente por el grupo. ADM y AVM iniciaron operaciones en 2004 y son propiedad de Assurant Holding México, S. de R.L. de C.V., la cual es parte de Assurant, Inc. Los canales de distribución para ambas compañías se basan en una estrategia de ventas a través de instituciones financieras, compañías automotrices y de telecomunicaciones, minoristas, entre otros.

ADM y AVM se adhieren a las prácticas de suscripción, administración integral de riesgos y de gobierno corporativo de su grupo. Ellas también reciben soporte de reaseguro y se benefician de su reconocimiento de marca para expandir su participación de mercado en México. Ambas subsidiarias se benefician de las aportaciones de capital de su grupo cuando son necesarias para respaldar sus metas de crecimiento.

En 2024, ADM mantuvo su fortaleza de balance en la categoría de muy fuerte y continuó reforzando su base de capital mediante la reinversión de utilidades. El crecimiento de primas en 2024 se benefició por una mejora en las ventas en las líneas de negocio de automóviles global, móviles y minoristas de la compañía, así como en alianzas comerciales con distribuidores de alto perfil y compañías globales. A noviembre de 2025, ADM aumentó su rentabilidad a través de resultados técnicos y de suscripción positivos y de la reducción de gastos administrativos. Esto fue respaldado por un aumento en los ingresos por inversiones, parcialmente generado por su asignación estratégica de activos.

La fortaleza de balance de AVM también se mantuvo en la categoría de muy fuerte durante 2024, respaldada por una rentabilidad consistente. Los resultados técnicos de AVM también se beneficiaron en 2024 de una liberación de reservas, principalmente debido a la anualización de sus pólizas. La compañía presentó resultados netos positivos a noviembre de 2025, respaldados por resultados técnicos rentables y fortalecidos por los ingresos por inversiones.

Acciones negativas de calificación podrían tomar lugar si se presenta un deterioro sustancial del desempeño operativo o un agresivo crecimiento de las primas que lleve a una caída de la capitalización ajustada por riesgos de ambas compañías a niveles que no soportan las calificaciones actuales.

Acciones negativas de calificación también podrían tomar lugar si AM Best considera que el apoyo de la matriz o la importancia estratégica de ADM y AVM para el grupo se deterioran.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para ADM y AVM incluyen resultados favorables en su desempeño operativo.

