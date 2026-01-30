Persbericht: Jannik Sinner en Allianz kondigen een meerjarig globaal partnerschap aan

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--De tennisster Jannik Sinner en Allianz Group kondigden vandaag een meerjarig globaal partnerschap aan, waarmee de toonaangevende verzekeraar en vermogensbeheerder officiële partner wordt van de viervoudige Grand Slam-kampioen. Met om en bij 300 miljoen fans over de hele wereld en een globale ATP fanbase van miljarden mensen, is tennis op één na de meest populair sport na voetbal in de belangrijkste markten van Allianz.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.