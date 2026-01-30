Persbericht: Jannik Sinner en Allianz kondigen een meerjarig globaal partnerschap aan
- Jannik Sinner wordt Global Brand Ambassador van de meest waardevolle verzekeringsmaatschappij ter wereld.
- Dit partnerschap verruimt de bestaande sportsamenwerkingsverbanden van Allianz; de grootste tennisfanbase zal wereldwijd emotionele betrokkenheid met Allianz bevorderen.
- “We’re here to serve” vat de ingesteldheid van beide partners mooi samen; gezamenlijke projecten met The Jannik Sinner Foundation beogen om de toekomst van kinderen te steunen.
MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--De tennisster Jannik Sinner en Allianz Group kondigden vandaag een meerjarig globaal partnerschap aan, waarmee de toonaangevende verzekeraar en vermogensbeheerder officiële partner wordt van de viervoudige Grand Slam-kampioen. Met om en bij 300 miljoen fans over de hele wereld en een globale ATP fanbase van miljarden mensen, is tennis op één na de meest populair sport na voetbal in de belangrijkste markten van Allianz.
