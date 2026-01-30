Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich digitale Transformation mit iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit iNNOVATEQ geschlossen, einem in Maskat ansässigen Unternehmen für digitale Transformation, das digitale Ölfelder durch Echtzeit-Einblicke, intelligente Arbeitsabläufe, operative Exzellenz und Produktionsoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie neu definiert.

iNNOVATEQ wurde 2018 als Spin-off des digitalen Transformationsprogramms von Petroleum Development of Oman (PDO) gegründet und stützt sich auf seine umfassende Erfahrung als Betreiber sowie auf seine praktischen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einigen der größten nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und internationalen Ölgesellschaften (IOCs), um Kunden in der Öl- und Gasindustrie zu unterstützen. Die Firma ist auf nachhaltige Geschäftstransformationen spezialisiert und bietet praktische und zweckmäßige digitale Lösungen über ihre firmeneigene Plattform Nibras, ein System zur Verwaltung von Vermögenswerten und Produktionsprozessen. Mit einem Team von mehr als 100 Fachleuten und einem wachsenden internationalen Kundenstamm unterstützt iNNOVATEQ seine Kunden durch die Abstimmung digitaler Initiativen, die Rationalisierung von Abläufen und die Skalierung von geistigem Eigentum zu zuverlässigen und nachhaltigen digitalen Produkten.

„Wir haben iNNOVATEQ entwickelt, um praktische Herausforderungen in risikoreichen, kapitalintensiven Umgebungen zu lösen – dort, wo wir Daten Gehör verschaffen, Entscheidungen konkrete Auswirkungen haben und die digitale Transformation sowohl praktisch als auch skalierbar sein muss“, so Mohammad Sweidan, CCO von iNNOVATEQ. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting verschafft uns die globale Reichweite und strategischen Pferdestärken, um unsere Lösungen in neuen Branchen und Regionen einzusetzen, die ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen.“

„Branchen wie Energie, Öl und Gas stehen unter zunehmendem Druck, veraltete Anlagen zu modernisieren und gleichzeitig die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Die Plattform von iNNOVATEQ wurde speziell für diese Umgebungen entwickelt. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, die Herausforderungen des digitalen Wandels mit branchenspezifischen Lösungen zu meistern, die sich in der Praxis bewährt haben.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen für das Personalwesen umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

