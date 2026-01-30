-

アンダーセン・コンサルティング、iNNOVATEQとの協業によりデジタル・トランスフォーメーション提供サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、オマーンのマスカットに本社を置くデジタル・トランスフォーメーション企業のiNNOVATEQと協業契約を締結しました。iNNOVATEQは、石油・ガス産業のバリューチェーン全体において、リアルタイムの洞察、インテリジェントなワークフロー、業務効率の最適化、および生産最適化を通してデジタル油田の在り方を刷新しています。

2018年にPDO（オマーン石油開発会社）のデジタル・トランスフォーメーション・プログラムから派生して設立されたiNNOVATEQは、オペレーターとしての豊富な知見と、主要な国営石油会社（NOC）や国際石油会社（IOC）との実務経験を活用し、石油・ガス業界の顧客をサポートしています。独自の資産・生産管理システム「Nibras」プラットフォームを通して提供される、実用的で目的に応じたデジタル・ソリューションを駆使し、持続可能な事業変革を専門としています。100名以上の専門家で構成されるチームと拡大を続ける国際的な顧客基盤により、デジタル・イニシアチブの整合と業務の合理化、そして知的財産を信頼性の高い持続可能なデジタル製品へと発展させることで顧客をサポートしています。

iNNOVATEQの最高商務責任者（CCO）であるモハマド・スウェイダン氏は、「我々は、資本集約型で重要な意思決定が求められる環境における実践的な課題解決のためにiNNOVATEQを構築しました。こうした環境では、データを活用して意思決定を行い、意思決定が現実的な影響をもたらし、またデジタル・トランスフォーメーションは実用的かつ拡張性のあるものでなければなりません」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、同様のプレッシャーに直面する新たな産業や地域に対して我々のソリューションを提供できるグローバル・リーチと戦略遂行力を得ることができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは、「エネルギーや石油・ガス産業では、運用の継続を維持しながら老朽化した資産の近代化というプレッシャーが高まっています」と述べており、「iNNOVATEQのプラットフォームは、こうした環境に特化して構築されました。連携により、現場で実証済みの分野特化型ソリューションをもって、デジタル環境の変化に直面する顧客の課題解決を支援していきます」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、そして人材ソリューションまで、包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

