-

Nieuwjaar, nieuwe oplossingen: AMRA Medical zet zich onverminderd in voor innovatie en datagestuurde excellentie

Uncover unseen insights within metabolic and musculoskeletal health.

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, wereldwijd leider in MRI-gebaseerde analyse van vetverdeling en spiersamenstelling, presenteert met trots zijn vernieuwde merkidentiteit, ondersteund door een vernieuwde website en een nieuwe slogan: ' Insights Within .' Deze strategische update weerspiegelt AMRA's toewijding om klanten en partners centraal te stellen in onze visie: de meest betrouwbare, op inzichten gebaseerde beeldvormingspartner te zijn in de strijd tegen ziekten.

De nieuwe website biedt een gestructureerdere en transparantere presentatie van de biomarkers en onderzoeksactiviteiten van AMRA, waardoor onze partners een duidelijk inzicht krijgen in ons aanbod, evenals de wetenschappelijke waarde en toepassingen van deze oplossingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

CONTACTPERSOON VOOR DE MEDIA
Marie Börjesson, VP Brand & Marketing
marie.borjesson@amramedical.com

Industry:

AMRA Medical

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

CONTACTPERSOON VOOR DE MEDIA
Marie Börjesson, VP Brand & Marketing
marie.borjesson@amramedical.com

More News From AMRA Medical

Samenvatting: AMRA Medical introduceert AMRA® BCP Scan in Nederland via een strategisch partnerschap met Prescan, een toonaangevende aanbieder van preventieve gezondheidszorg

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, wereldwijd leider in MRI-gebaseerde analyse van vetverdeling en spiersamenstelling, en Prescan, een vooraanstaande Nederlandse aanbieder van preventieve gezondheidszorg, kondigen met trots de officiële lancering aan van hun geavanceerde AMRA® BCP Scan-service, aangedreven door AMRA® Profiler (CE, NB 2862), in Nederland. Deze lancering, de derde nieuwe marktintroductie van BCP Scan in 2025 (na Zweden en Duitsland), breidt de beschikbaarheid van o...

Samenvatting: AMRA Medical stelt de norm en wordt erkend als een van 's werelds beste healthtechbedrijven door TIME Magazine

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical is er trots op te kunnen melden dat het is opgenomen in de lijst van 's werelds beste healthtechbedrijven, die vandaag is gepubliceerd door TIME in samenwerking met Statista. Deze erkenning plaatst AMRA in een selecte groep wereldwijde innovators die de transformatie van de gezondheidszorg leiden. De selectie, die slechts een week na de viering van AMRA's 15 jaar vooruitgang en innovatie op het gebied van lichaamssamenstelling plaatsvindt, benadr...

Samenvatting: Nieuwste gegevens uit SURPASS-3-studie geven inzicht in het verband tussen behandeling met tirzepatide en veranderingen in spiersamenstelling bij diabetes type 2

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical heeft, als onderdeel van een samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit van Glasgow, University Hospitals Cleveland en Eli Lilly and Company, onlangs een gedetailleerde post-hocanalyse uitgevoerd van Lilly's SURPASS-3-onderzoek. De analyse onderzocht gegevens uit de studie om het verband te bepalen tussen behandeling met tirzepatide en veranderingen in het dijbeenspiervolume, de z-score van het spiervolume en de vetinfiltratie in d...
Back to Newsroom