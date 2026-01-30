Nieuwjaar, nieuwe oplossingen: AMRA Medical zet zich onverminderd in voor innovatie en datagestuurde excellentie

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, wereldwijd leider in MRI-gebaseerde analyse van vetverdeling en spiersamenstelling, presenteert met trots zijn vernieuwde merkidentiteit, ondersteund door een vernieuwde website en een nieuwe slogan: ' Insights Within .' Deze strategische update weerspiegelt AMRA's toewijding om klanten en partners centraal te stellen in onze visie: de meest betrouwbare, op inzichten gebaseerde beeldvormingspartner te zijn in de strijd tegen ziekten.

De nieuwe website biedt een gestructureerdere en transparantere presentatie van de biomarkers en onderzoeksactiviteiten van AMRA, waardoor onze partners een duidelijk inzicht krijgen in ons aanbod, evenals de wetenschappelijke waarde en toepassingen van deze oplossingen.

