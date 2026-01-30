-

Año nuevo, soluciones nuevas: AMRA Medical reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia impulsada por datos

Uncover unseen insights within metabolic and musculoskeletal health.

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, líder global en análisis de composición muscular y distribución de grasa a través de imágenes por resonancia magnética, tiene el agrado de anunciar el reposicionamiento de su marca, apoyado por el lanzamiento de un sitio web renovado y la presentación de un nuevo lema, Insights Within. Esta actualización estratégica refleja el compromiso de AMRA por colocar a sus clientes y colaboradores en el centro de su visión, para convertirse en el socio de diagnóstico por imágenes más fiable e impulsado por datos en la búsqueda de prevenir y curar enfermedades.

El nuevo sitio web ofrece una presentación más estructurada y transparente de los servicios de investigación y biomarcadores de AMRA, para que nuestros socios puedan tener una idea clara de nuestros productos, así como del valor científico y las aplicaciones de estas soluciones.

