Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation gennem samarbejde med iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med iNNOVATEQ, der er et Muscat-baseret digitalt transformationsfirma, der redefinerer det digitale oliefelt gennem indsigter i realtid, intelligente arbejdsgange, driftsmæssig ekspertise og produktionsoptimering på tværs af olie- og gasværdikæden.

iNNOVATEQ blev grundlagt i 2018 og udsprang fra Petroleum Development of Omans (PDO) digitale transformationsprogram og trækker på en stærk operatør-DNA samt praktisk erfaring fra samarbejde med nogle af verdens største nationale og internationale olieselskaber. Virksomheden specialiserer sig i bæredygtig forretningstransformation gennem praktiske, formålstilpassede digitale løsninger leveret via deres Nibras-platform; et system til aktiv- og produktionsstyring. Med et team på mere end 100 specialister og en voksende international kundebase understøtter iNNOVATEQ sine kunder ved at kombinere digitale initiativer, effektivisering af driften og skalering af intellektuel ejendom til pålidelige, bæredygtige digitale produkter.

”Vi grundlagde iNNOVATEQ for at løse virkelige udfordringer i komplekse, kapitaltunge miljøer – hvor data får en stemme, beslutninger har reel betydning, og digital transformation skal være både praktisk og skalerbar,” udtaler Mohammad Sweidan, der er CCO hos iNNOVATEQ. ”Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os global rækkevidde og strategisk styrke til at bringe vores løsninger til nye brancher og geografier, der står over for lignende udfordringer.”

”Brancher som energi samt olie og gas er under stigende pres for at modernisere aldrende aktiver, samtidig med at driftskontinuiteten opretholdes,” siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. ”iNNOVATEQs platform er udviklet specifikt til disse miljøer. Sammen vil vi hjælpe kunder med at håndtere digital forandring gennem branchespecifikke løsninger, der er afprøvet i praksis.”

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med Andersen Globals multidimensionelle servicemodel og leverer brancheførende ydelser inden for konsulentarbejde, skat, jura, værdiansættelse, global mobility og rådgivning på en global platform med mere end 50.000 medarbejdere og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.