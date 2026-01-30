Andersen Consulting refuerza su propuesta de transformación digital junto a iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firmó un Acuerdo de Colaboración con iNNOVATEQ, la empresa de transformación digital con sede en Mascate que redefine el campo petrolero mediante información en tiempo real, flujos de trabajo inteligentes, excelencia operativa y optimización de la producción en toda la cadena de valor del petróleo y gas.

Fundada en 2018 como escisión del programa de transformación digital de Petroleum Development of Oman (PDO), iNNOVATEQ combina su profundo conocimiento operativo con la experiencia adquirida al trabajar con algunas de las principales empresas nacionales e internacionales de petróleo (NOC e IOC). Se especializa en la transformación empresarial sostenible mediante soluciones tecnológicas prácticas y diseñadas a medida, que se implementan a través de su plataforma propietaria Nibras, un sistema de gestión de activos y producción. Con un equipo de más de 100 profesionales y una base de clientes internacionales en crecimiento, iNNOVATEQ ayuda a alinear iniciativas, optimizar operaciones y convertir propiedad intelectual en productos confiables y sostenibles.

“Creamos iNNOVATEQ para resolver desafíos reales en entornos de alto riesgo y con activos de gran envergadura, donde los datos hablan, las decisiones tienen impacto real y la transformación digital debe ser práctica y escalable”, afirmó Mohammad Sweidan, director comercial de iNNOVATEQ. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos brinda alcance global y capacidad estratégica para llevar nuestras soluciones a nuevos sectores y regiones que enfrentan presiones similares”.

“Sectores como el energético y el de petróleo y gas enfrentan una presión creciente para modernizar activos existentes sin afectar la continuidad operativa”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La plataforma de iNNOVATEQ fue diseñada específicamente para estos entornos. Juntos ayudaremos a los clientes a afrontar los desafíos de la transformación digital con soluciones adaptadas a cada sector y comprobadas en la práctica”.

Andersen Consulting es una empresa global de consultoría que ofrece un portafolio integral de servicios, que incluye estrategia corporativa, transformación empresarial, tecnológica y de IA, así como soluciones de capital humano. La empresa se integra al modelo multidimensional de Andersen Global, brindando consultoría de primer nivel en impuestos, legal, valuaciones, movilidad internacional y asesoramiento estratégico. Cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus empresas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad en comandita simple que ofrece sus soluciones de consultoría mediante estas mismas empresas a nivel global.

