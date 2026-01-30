媒体新闻稿：Jannik Sinner与Allianz达成多年期全球合作伙伴关系

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 网球名将Jannik Sinner与Allianz Group今日宣布达成多年期全球合作伙伴关系，这家领先的保险与资产管理机构成为这位四届大满贯冠军的官方合作伙伴。网球运动在Allianz的核心市场中是仅次于足球的第二大热门运动，全球粉丝约3亿，ATP全球粉丝群体更是超过10亿。本次合作的核心主旨是通过教育和体育赋能儿童与青少年，为他们创造更多成长、健康发展并赢得未来的机会。同时，此次合作也进一步拓展了Allianz在体育领域的布局，助力其在核心Allianz市场提升品牌认知度，加深与消费者和客户之间的情感联结。

作为全球最具价值的保险品牌，Allianz与现ATP世界排名第二的网球选手Sinner的合作建立在双方的共同价值观之上，且双方均坚信韧性与卓越的力量——即通过严谨的准备、强大的心理素质和优秀的团队协作，始终在最高水平的赛场保持稳定发挥。这些理念既是Sinner的运动信条，也与Allianz的品牌使命高度契合：在重要时刻为个人和机构提供支持，守护他们的未来，让人们对明天充满信心。

Jannik Sinner 表示：“我非常荣幸能与Allianz宣布达成此次合作。多年来我深刻体会到，无论是体育赛场还是人生道路，成功都源于坚韧的意志、充分的准备，以及勇于突破舒适区的决心。每一次成就的背后，都有一支优秀的团队在支撑——他们不断鞭策我、支持我，日复一日地努力，助力我在赛场内外不断成长。我知道Allianz同样秉持这一理念，并期待与他们携手开启合作之旅，尤其是通过与我的基金会联手开展相关项目。”

Allianz SE首席执行官Oliver Bäte 表示：“在Allianz，信任是我们品牌使命的核心，我们始终致力于赋能个人和机构，共创更美好的未来。我们很高兴能与Jannik达成合作，他所秉持的真实、坚韧与追求卓越的价值观与我们高度契合。此次合作进一步丰富了我们的既有体育合作版图，也彰显了我们激发下一代潜能的坚定决心，让儿童和青少年能够以自信、乐观的心态面对不断变化的世界。我们将携手共建以信任与共赢为基础的未来。”

Allianz Italy首席执行官Giacomo Campora 评论道：“Allianz Italy为能支持像Jannik Sinner这样杰出的意大利冠军而深感自豪。他不仅在全球范围内被视作优秀的运动员，更成为了体育精神、质朴本色、独特风格与坚定追梦的榜样。Jannik始终追求卓越的精神，与Allianz员工的日常工作信条不谋而合。今日，我们正式与他携手开启这段合作旅程，期待与他共同成长。”

“我们始终相伴，竭诚服务”的品牌口号，凝聚了Allianz与Jannik Sinner的共同精神与价值观。该口号将在以Sinner为Allianz全球品牌大使的系列宣传活动中重点呈现，触达全球的客户、员工、分销合作伙伴和粉丝。此次合作还包括Allianz对The Jannik Sinner Foundation的支持，双方将共同推动以教育和体育为核心的项目，帮助儿童探索世界，找到属于自己的人生定位。

Allianz的加入进一步丰富了Sinner的全球合作伙伴阵容，其现有合作品牌包括Rolex、Nike、Gucci、Lavazza和Explora Journeys。Sinner在2025赛季表现亮眼，斩获包括澳网、温网和ATP年终总决赛在内的六项冠军，并闯入全部四大满贯赛事的决赛，为他2026赛季的征程奠定了坚实的基础。

Allianz的体育合作版图

Allianz自2021年起成为奥林匹克与残奥会运动的合作伙伴，合作将持续至2032年。作为即将到来的2026年米兰科尔蒂纳冬奥会和冬残奥会的官方保险公司，Allianz将发挥关键作用。25年多来，Allianz一直是拜仁慕尼黑足球俱乐部的合作伙伴，同时还在各国家市场与数百家本地体育俱乐部和协会开展合作。基于“同心聚力”的品牌定位和相关项目，Allianz坚信，体育拥有凝聚万千运动员和粉丝、推动和平竞技的力量，更能打破社会与文化的壁垒——在这个日益分化和极化的世界，这一力量愈发重要。

关于Jannik Sinner Foundation

成立于2025年的Jannik Sinner Foundation坚信，教育和体育能够改变儿童的一生。受那些塑造了Jannik Sinner人生轨迹的人和机遇的启发，该基金会与全球及本地值得信赖的机构合作，打破发展壁垒，为世界各地的儿童提供接受教育和参与体育的机会。

基金会为各类教育项目和体育倡议提供支持，以促进个人成长，让儿童拥有强健的身心，帮助他们充分发掘自身潜能，同时养成健康、积极的生活方式。

如需了解更多信息，请访问：www.janniksinnerfoundation.org。

关于Allianz

The Allianz Group是全球领先的保险公司和资产管理公司之一，服务于近70个国家的私人和企业客户。Allianz客户受益于广泛的个人和企业保险服务，从财产、人寿和健康保险到援助服务，再到信用保险和全球商业保险。Allianz是全球最大的投资者之一，代表其保险客户管理着约7610亿欧元*的资产。此外，我们的资产管理公司PIMCO和Allianz Global Investors管理着约1.9万亿欧元*的第三方资产。由于我们在业务流程和投资决策中系统性地整合了各项生态和社会标准，我们在道琼斯可持续发展指数中位居保险行业的领军企业之列。2024年，超过156,000名员工为集团实现了1798亿欧元的业务总量和160亿欧元的营业利润。

*截至2025年9月30日。

