Comment Aker Security conçoit des salles de contrôle pour une prise de décision en temps réel

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Dans le contexte sécuritaire actuel, le principal défi consiste à agréger, visualiser et exploiter efficacement d’importants volumes de données dans des situations où le temps, la précision et la coordination sont déterminants.

Aker Security assure la supervision de la sécurité et de la préparation opérationnelle d’une large partie du groupe, représentant plusieurs milliers de collaborateurs. Ses services englobent la sécurité des déplacements, la surveillance mondiale des événements et incidents, la gestion de crise ainsi que le conseil stratégique en matière de sécurité.

« Nous avons fait appel à Cyviz car nous avions besoin d’une solution capable de centraliser l’ensemble de nos opérations sur une seule plateforme, tout en s’adaptant à notre mode de fonctionnement opérationnel », explique Tonje Evensen Bråthen, responsable du Centre mondial des opérations de sécurité (GSOC) chez Aker Security.

Vue en temps réel au sein du Centre mondial des opérations de sécurité (GSOC) d’Aker Security

La salle de contrôle, conçue pour une exploitation opérationnelle continue, soutient les activités menées au sein du Centre mondial des opérations de sécurité (GSOC). C’est là que sont gérées les situations de sécurité complexes, nécessitant souvent une coordination simultanée entre plusieurs incidents, systèmes et parties prenantes.

L’objectif est de créer un environnement de travail offrant aux opérateurs et décideurs une vision partagée et en temps réel de la situation, favorisant une collaboration rapide et une prise de décision éclairée.

Le centre fournit une vue d'ensemble des informations provenant de multiples sources et systèmes.

« Nous utilisons le système Cyviz au quotidien au sein du GSOC. Il nous offre une vue d’ensemble optimisée et nous permet d’exploiter beaucoup plus efficacement les informations déjà à notre disposition », explique Bråthen.

Une plateforme technologique unique pour de multiples systèmes

La solution repose sur la plateforme technologique Cyviz, conçue spécifiquement pour les salles de contrôle et autres environnements critiques. Cette plateforme agrège les informations issues de divers systèmes et les présente de manière adaptée aux différents rôles et niveaux de décision.

« Avec Cyviz au cœur de notre salle de contrôle, nous disposons d’une solution qui répond pleinement à nos besoins actuels tout en offrant une base solide pour les évolutions futures », souligne Bråthen.

Pour Cyviz, l’enjeu consiste à offrir une plateforme qui favorise la collaboration et la prise de décision éclairée dans des environnements complexes et hautement exigeants.

Un levier stratégique pour la prise de décision

La salle de contrôle d’Aker Security a également été conçue pour évoluer en permanence. Les nouveaux scénarios de menace, l’évolution des flux de travail et les exigences technologiques émergentes peuvent être intégrés sans qu’il soit nécessaire de repenser la solution depuis le départ.

« La flexibilité de la solution Cyviz nous permet de faire évoluer la salle de contrôle en continu et de progresser au même rythme que les avancées technologiques », explique Bråthen.

