TotalEnergies et Galp réaffirment leur engagement à long terme en Namibie

WINDHOEK, Namibie--(BUSINESS WIRE)--Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Paula Amorim, Présidente de Galp, ont tenu ce jour une réunion conjointe avec la Présidente de la République de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, afin de réaffirmer leur engagement de long terme envers le pays et faire un point sur l’avancement et les prochaines étapes de leur partenariat récemment annoncé portant sur plusieurs licences offshore clés du bassin d’Orange.

Cette réunion fait suite à l'accord par lequel TotalEnergies deviendra opérateur de la licence d'exploration pétrolière (PEL) PEL 83 qui comprend les découvertes de Mopane, tandis que Galp entrera dans les PEL 56 et PEL 91, comprenant la découverte de Venus.

Durant cette rencontre, TotalEnergies et Galp ont réaffirmé leur confiance dans le potentiel de la Namibie en tant que futur pays producteur de pétrole et de gaz. Les deux compagnies ont réitéré leur engagement en faveur du développement responsable des ressources énergétiques du pays, de la création de valeur à l’échelle nationale et d’une coopération étroite avec les institutions gouvernementales.

TotalEnergies et Galp ont informé la Présidence de l’état d’avancement de la transaction et de la transition de l’opérateur, ont mis en avant les contributions attendues du partenariat en matière d’emploi, de développement des compétences et de soutien à l’industrie locale. Elles ont insisté sur l'importance de la stabilité réglementaire pour l’exécution efficace des prochaines phases des projets.

Pour le projet Venus, dont le concept de développement est bien défini, les partenaires travaillent à réunir les conditions en vue d’une potentielle décision finale d’investissement en 2026. Concernant Mopane, une campagne d’exploration et d’appréciation de trois puits doit débuter en 2026 afin d'approfondir la connaissance des ressources et de faire progresser le projet vers la phase de développement.

« Notre partenariat avec Galp constitue une étape majeure alors que la Namibie s’apprête à devenir une nation productrice d’énergie de premier plan. Ensemble, nous nous engageons à développer de manière responsable et efficace le potentiel en eaux profondes du pays tout en créant de la valeur durable pour la Namibie et l’ensemble des parties prenantes. En unissant nos forces autour des prospects Venus et Mopane, nous posons les bases d’un nouveau hub offshore dans la région alliant excellence opérationnelle, développement local et prospérité partagée », a déclaré Patrick Pouyanné, Président‑directeur général de TotalEnergies.

« Les partenariats solides constituent l’un des piliers de la stratégie de croissance de Galp. Les découvertes de Mopane représentent une opportunité de transformation et nous associer à un leader mondial des opérations en eaux profondes comme TotalEnergies garantit que ces ressources pourront être développées de manière efficiente et durable, dans l’intérêt de la Namibie et de l’ensemble des parties prenantes. Notre engagement envers la Namibie n’a jamais été aussi fort. Nous sommes convaincus que cette région émergera comme un écosystème énergétique mondial de premier plan », a souligné Paula Amorim, Présidente de Galp.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de Galp

Galp est une entreprise énergétique engagée dans le développement de solutions efficaces et durables, tant dans ses activités que dans les offres intégrées qu'elle propose à ses clients. Nous créons des solutions simples, flexibles et compétitives pour répondre aux besoins en énergie ou en mobilité des grandes industries, des petites et moyennes entreprises, ainsi que des particuliers. Notre offre comprend différentes formes d'énergie, de l'électricité produite à partir de sources renouvelables au gaz naturel et aux carburants liquides. En tant que producteur, nous extrayons du pétrole et du gaz naturel de gisements situés à des kilomètres sous la surface de la mer et nous sommes également l'un des principaux producteurs ibériques d'électricité solaire. Nous contribuons au développement économique des pays dans lesquels nous opérons ainsi qu’au progrès social des communautés qui nous accueillent. Galp emploie directement plus de 7 000 personnes.

