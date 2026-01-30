Andersen Consulting renforce son offre de transformation numérique avec iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec iNNOVATEQ, un cabinet spécialisé dans la transformation numérique basé à Mascate qui redéfinit les champs pétroliers numériques grâce à des informations en temps réel, des flux de travail intelligents, une excellence opérationnelle et une optimisation de la production tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.

Fondé en 2018 dans le cadre du programme de transformation numérique de Petroleum Development of Oman (PDO), iNNOVATEQ s’appuie sur son ADN d’opérateur et sur l’expérience pratique qu’il a acquise auprès de certaines des plus grandes compagnies pétrolières nationales (National Oil Companies, NOC) et internationales (International Oil Companies, IOC) pour aider ses clients du secteur pétrolier et gazier. Spécialisé dans la transformation durable des entreprises, le cabinet propose des solutions numériques pratiques et adaptées aux besoins de ses clients, fournies via sa plateforme propriétaire Nibras, un système de gestion des actifs et de la production. Avec une équipe de plus de 100 collaborateurs et une clientèle internationale en pleine expansion, iNNOVATEQ accompagne ses clients en harmonisant leurs initiatives numériques, en rationalisant leurs opérations et en transformant leur propriété intellectuelle en produits numériques fiables et durables.

« Nous avons construit iNNOVATEQ pour résoudre les défis concrets rencontrés dans les environnements à forts enjeux et à forte intensité capitalistique. Notre mission est de donner une voix aux données, de prendre des décisions ayant un impact réel et de rendre la transformation numérique à la fois pratique et évolutive », a déclaré Mohammad Sweidan, directeur commercial d’iNNOVATEQ. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous confère une portée mondiale et une puissance stratégique qui nous permettront d’apporter nos solutions à de nouveaux secteurs et à de nouvelles régions confrontés à des pressions similaires. »

« Les industries, comme celles de l’énergie, du pétrole et du gaz, subissent une pression croissante pour moderniser leurs actifs vieillissants tout en maintenant leur continuité opérationnelle », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « La plateforme d’iNNOVATEQ est spécialement conçue pour ce type d’environnements. Ensemble, nous allons pouvoir aider nos clients à relever les défis de la transformation numérique grâce à des solutions spécifiques à l’industrie qui ont fait leurs preuves sur le terrain. »

