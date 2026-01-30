メディアリリース：ヤニック・シナーとアリアンツ、複数年にわたるグローバル・パートナーシップを発表

ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テニス界のスター、ヤニック・シナーとアリアンツ・グループは、複数年にわたるグローバル・パートナーシップを発表し、保険および資産運用分野のリーディングカンパニーであるアリアンツが、グランドスラム4勝の王者である同選手の公式パートナーとなりました。テニスは、世界で約3億人のファンを擁し、約10億人規模のATPグローバルファン基盤を有する、アリアンツの主要市場全体においてサッカーに次ぐ人気を誇るスポーツです。本パートナーシップの中核は、教育およびスポーツを通じて子どもや若者を後押しし、成長や健康、そして将来の成功に向けた機会を拡充することです。また、本提携により、アリアンツのスポーツ分野への関与がさらに広がり、同社の主要市場において、人々や顧客の間で認知を高め、感情的なつながりを育むことを促進します。

世界で最も価値のある保険ブランドと、ATPランキングで現在2位のテニスプレイヤーであるシナーとのパートナーシップの中核にあるのは、共通の価値観と、レジリエンスおよび卓越性に対する相互の信念です。これは、規律ある準備、精神的な強さ、そして強力なチームを基盤として、常に最高水準のパフォーマンスを発揮し続ける力を意味します。これらの原則は、シナーのスポーツに対するマインドセットの中核を成すものであり、人々や組織が重要な局面を乗り越え、将来を守り、明日への自信を築けるよう支援するというアリアンツの取り組みとも一致しています。

ヤニック・シナー は、次のように述べました。「アリアンツとのパートナーシップを発表できることを大変うれしく思います。スポーツにおける成功は、人生と同様に、レジリエンス、入念な準備、そして自らのコンフォートゾーンを超えて挑戦し続ける意欲によって築かれることを、これまでの経験から学んできました。すべての成果の原動力は強力なチームです。彼らは日々努力を重ね、私を鼓舞し支えながら、コートの内外で成長できるよう導いてくれています。アリアンツも同じビジョンを共有していると確信しており、特に私の財団とのパートナーシップを通じて、同社と協力関係を築いていけることを楽しみにしています。」

アリアンツSEの最高経営責任者（CEO）であるオリバー・ベーテ は、次のように述べました。「アリアンツでは、より明るい未来に向けて個人や組織を後押しするという当社の使命の中核に、信頼があります。真摯さ、レジリエンス、そして卓越性というヤニックの価値観は、当社の価値観とも重なっており、同選手とパートナーシップを結べることを大変うれしく思います。本協業は、当社がこれまで展開してきたスポーツ・パートナーシップをさらに強化するとともに、次世代の可能性を育むという当社の取り組みを強調するものです。子どもや若者が変化する世界に自信と楽観をもって向き合えるよう、力づけます。私たちは、信頼と共通の成功に根ざした未来を共に築いていきます。」

アリアンツ・イタリアの最高経営責任者（CEO）であるジャコモ・カンポラ は、次のようにコメントしました。「アリアンツ・イタリアは、ヤニック・シナーという素晴らしいイタリア人チャンピオンを支援できることを誇りに思います。同選手は、アスリートとしてだけでなく、スポーツマンシップ、飾らなさ、スタイル、そして目標達成に向けた強い決意を体現するロールモデルとして、世界中で高く評価されています。ヤニックが目指し続けている卓越性の不断の追求は、日々の業務においてアリアンツの社員を突き動かしている原動力と同じです。私たちは同選手と共にこの歩みを開始し、共に成長していくことを目指します。」

タグライン「We’re here to serve」は、アリアンツとヤニック・シナーに共通する精神と価値観を体現しています。同メッセージは、アリアンツのグローバル・ブランド・アンバサダーであるシナーを起用したキャンペーンにおいて大々的に打ち出され、世界中の顧客、従業員、流通パートナー、そしてファンに向けて発信されます。本協業は、アリアンツによるヤニック・シナー財団への支援にも広がり、教育およびスポーツを活用して、子どもたちが世界やその中での自らの役割を探求できるよう力づけるプログラムを推進します。

アリアンツは、ロレックス、ナイキ、グッチ、ラバッツァ、エクスプローラ ジャーニーといったブランドを含む、シナーのグローバル・パートナー陣をさらに強化します。シナーは、全4大グランドスラムすべてで決勝進出を果たし、全豪オープン、ウィンブルドン、ATPファイナルズを含む6つのタイトルを獲得した際立った2025年シーズンの成功を背景に、2026年を迎えます。

アリアンツは2021年以降、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントのパートナーを務めており、2032年まで継続します。また、今後開催されるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック競技大会において、公式保険会社（The Official Insurer）として重要な役割を担います。アリアンツは25年以上にわたりFCバイエルン・ミュンヘンのパートナーを務めており、各国の国内市場では、数百に及ぶ地域のスポーツクラブや団体とも協業しています。アリアンツは、「Power of Unity」というポジショニングおよびプログラムの一環として、スポーツには何百万人ものアスリートやファンを平和的な競い合いを通じて結び付け、社会的・文化的な壁を超える力があると考えています。こうしたスポーツの力は、分断と分極化が進む世界において、これまで以上に重要であると認識しています。

ヤニック・シナー財団について

2025年に設立されたヤニック・シナー財団は、教育とスポーツが子どもの人生に変革をもたらすと考えています。ヤニック・シナー自身の歩みを形づくった人々や機会から着想を得て、同財団は信頼のおけるグローバルおよび地域の組織と連携し、障壁を取り除くことで、世界中の子どもたちが教育とスポーツにアクセスできる環境を提供しています。

同財団は、個人の成長を促し、子どもたちが心身の両面で健やかに成長できるようサポートする教育プログラムやスポーツの取り組みを支援しています。健康的で活動的なライフスタイルを大切にしながら、子どもたちが自らの可能性を最大限に発揮できるよう力づけます。

詳細は、www.janniksinnerfoundation.org をご覧ください。

アリアンツについて

アリアンツ・グループは、世界有数の保険および資産運用会社として、約70か国で個人・法人の顧客にサービスを提供しています。アリアンツの顧客は、損害保険、生命保険、医療保険から、アシスタンス・サービス、信用保険、グローバル企業向け保険に至るまで、幅広い個人向けおよび法人向けの保険サービスの提供を受けています。アリアンツは世界最大級の投資家の1つであり、保険契約者の資産として約7,610億ユーロ*を運用しています。さらに、当社の資産運用会社であるPIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー）およびアリアンツ・グローバル・インベスターズは、約1兆9,000億ユーロ*の第三者資産を運用しています。事業プロセスおよび投資判断において環境および社会的基準を体系的に統合していることにより、当社はダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（Dow Jones Sustainability Index）において、保険業界のリーダーの1社と評価されています。2024年には、156,000人超の従業員が、グループ全体で総取扱高1,798億ユーロ、営業利益160億ユーロを達成しました。

*2025年9月30日現在。

