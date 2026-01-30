Andersen Consulting與iNNOVATEQ攜手合作，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting已與iNNOVATEQ達成合作協議，後者是總部位於馬斯喀特的數位化轉型公司，致力於透過即時洞察、智慧工作流程、卓越營運和全油氣價值鏈的生產最佳化，重新定義數位化油田的發展模式。

iNNOVATEQ脫胎於Petroleum Development of Oman (PDO)的數位化轉型計畫，於2018年正式成立。公司憑藉深厚的產業營運經驗累積，以及為多家大型國家石油公司(NOC)和國際石油公司(IOC)服務的實作經驗，為油氣產業客戶提供專業支援。該公司專注于透過其自主研發的資產和生產管理系統——Nibras平台，提供貼合實際需求的數位化解決方案，協助客戶實現永續的業務轉型。iNNOVATEQ現擁有超過100人的專業團隊，全球客戶群體持續擴大，透過整合數位化措施、精簡業務營運，並將智慧財產權轉化為可靠且永續的數位化產品，為客戶提供全方位支援。

iNNOVATEQ商務長Mohammad Sweidan表示：「我們創立iNNOVATEQ的初衷是解決高風險、重資產環境下的實際挑戰——在這些環境中，我們賦予資料以生命，每一次決策都影響重大，並且數位化轉型必須兼具實用性和可擴充性。與Andersen Consulting的合作讓我們擁有了全球化的業務布局和策略支撐，能夠將我們的解決方案推廣到面臨類似壓力的新產業和地區。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「能源、油氣這類產業正面臨越來越大的發展壓力，既要推動老舊資產的現代化升級，又要保障業務營運的連續性。iNNOVATEQ的平台正是為這類應用場景量身打造。雙方將攜手合作，利用經過實際檢驗的產業專屬解決方案，協助客戶因應數位化變革過程中的各類挑戰。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。