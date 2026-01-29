-

Wie Aker Security Kontrollräume für Entscheidungen in Echtzeit entwickelt

In einem neuen Fall demonstriert Aker Security, wie ein auf der Technologieplattform von Cyviz basierender Kontrollraum als operatives Zentrum für Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit und Bereitschaft fungiert.

original GSOC

GSOC

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--In der heutigen Sicherheitslandschaft besteht die Herausforderung darin, große Datenmengen in Situationen, in denen Zeit, Präzision und Koordination von entscheidender Bedeutung sind, effektiv zu aggregieren, zu visualisieren und zu nutzen.

Aker Security ist für die Sicherheit und Vorsorge in weiten Teilen des Konzerns zuständig, der mehrere Tausend Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Dienstleistungen gehören Reisesicherheit, globale Ereignis- und Vorfallüberwachung, Krisenmanagement und Sicherheitsberatung.

„Wir haben uns an Cyviz gewandt, weil wir eine Lösung benötigten, die alles auf einer einzigen Plattform zusammenführt und gleichzeitig unsere tatsächliche Arbeitsweise unterstützt“, erklärt Tonje Evensen Bråthen, Head of Global Security Operations Center (GSOC) bei Aker Security.

Echtzeit-Übersicht im GSOC von Aker Security

Der Kontrollraum ist für den kontinuierlichen Betrieb ausgelegt und unterstützt die im GSOC durchgeführten Arbeiten. Hier werden komplexe Sicherheitssituationen verwaltet, die häufig die Koordination zwischen mehreren Vorfällen, Systemen und Beteiligten erfordern.

Das Ziel besteht darin, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die Betreibern und Entscheidungsträgern ein gemeinsames Situationsbewusstsein in Echtzeit vermittelt und so eine schnelle Zusammenarbeit und klare Entscheidungsfindung ermöglicht.

Das Zentrum bietet einen Überblick über Informationen aus verschiedenen Quellen und Systemen.

„Wir arbeiten täglich mit dem Cyviz-System im GSOC. Es verschafft uns einen besseren Überblick und ermöglicht es uns, die bereits vorhandenen Informationen wesentlich effektiver zu nutzen“, erklärt Bråthen.

Eine Technologieplattform – mehrere Systeme

Die Lösung basiert auf der Technologieplattform von Cyviz, die speziell für Kontrollräume und andere kritische Umgebungen entwickelt wurde. Die Plattform aggregiert Informationen aus verschiedenen Systemen und präsentiert sie in einer Weise, die auf unterschiedliche Rollen und Entscheidungsebenen zugeschnitten ist.

„Mit Cyviz als Herzstück des Kontrollraums verfügen wir über eine Lösung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig eine solide Grundlage für zukünftige Entwicklungen bildet“, erklärt Bråthen.

Für Cyviz geht es darum, eine Plattform bereitzustellen, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen unterstützt.

Ein strategisches Instrument zur Entscheidungsfindung

Der Kontrollraum bei Aker Security ist ebenfalls auf Veränderungen ausgelegt. Bedrohungsszenarien, sich weiterentwickelnde Arbeitsabläufe und neue technologische Anforderungen können berücksichtigt werden, ohne die Lösung von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

„Die Flexibilität der Cyviz-Lösung ermöglicht es uns, den Kontrollraum im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und mit der Technologie Schritt zu halten“, erklärt Bråthen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Meylin Loo, Head of Communication & PR
Meylin.Loo@cyviz.com

Industry:

Cyviz

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Meylin Loo, Head of Communication & PR
Meylin.Loo@cyviz.com

More News From Cyviz

Cyviz gewinnt zwei klassifizierte NATO-Verteidigungskontrakte

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Das norwegische Unternehmen Cyviz AS, spezialisiert auf Technologie und Plattformen, hat zwei klassifizierte Verteidigungsverträge von für die NATO zentralen europäischen Partnerstaaten erhalten. Gegenstand ist eine komplett mobile, containerisierte Command & Control (C2)-Einheit, die Europa's Bereitschaft in sehr bedrohlichen und unübersichtlichen Umgebungen stärkt. Die Kontrakte decken das Design, die Integration und die Bereitstellung von sicheren, betrie...

Norwegisches Technologieunternehmen baut militärisches Kommandozentrum in 24 Stunden

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Die Lösung wurde während einer vom niederländischen Verteidigungsministerium geleiteten Militärübung vorgestellt und hat bereits das Interesse von NATO-Mitgliedern und Zivilschutzbehörden in ganz Europa geweckt. Cyviz und seine Partner bauten den Kommandoraum in einem 14 Tonnen schweren Container, der für den Transport auf Standard-Militärfahrzeugen ausgelegt und gegen Maschinengewehrfeuer geschützt ist. Die Einheit wurde auf einem Militärstützpunkt in den Niede...
Back to Newsroom