Nuovo anno, nuove soluzioni: AMRA Medical conferma il suo impegno verso l'innovazione e l'eccellenza basata sui dati

Uncover unseen insights within metabolic and musculoskeletal health.

LINKÖPING, Svezia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, leader globale nel settore dell'analisi della distribuzione del grasso e della composizione muscolare tramite risonanza magnetica (RM), annuncia il riposizionamento del brand, appoggiato dal lancio di un sito web rinnovato e dall'introduzione del nuovo payoff: “ Insights Within ”. Questo aggiornamento strategico rispecchia l'impegno di AMRA a porre clienti e collaboratori al centro della sua visione: diventare il partner di imaging basato sui dati più affidabile nelle attività di prevenzione e cura delle malattie.

Il nuovo sito web offre una presentazione più strutturata e trasparente dei biomarcatori e dei servizi di ricerca AMRA, consentendo ai partner di comprendere chiaramente sia l'offerta sia il valore scientifico e le applicazioni di queste soluzioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

REFERENTE PER I MEDIA
Marie Börjesson, Vicepresidente brand e marketing
marie.borjesson@amramedical.com

