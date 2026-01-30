Así es como Aker Security crea salas de control para la toma de decisiones en tiempo real

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--En el panorama actual de la seguridad, el desafío radica en agregar, visualizar y utilizar eficazmente grandes volúmenes de datos en situaciones donde el tiempo, la precisión y la coordinación son cruciales.

Aker Security supervisa la seguridad y preparación operativa de varias áreas del Grupo, lo que involucra a varios miles de empleados. Sus servicios incluyen seguridad en viajes, monitoreo global de eventos e incidentes, gestión de crisis y servicios de asesoría en seguridad.

"Nos acercamos a Cyviz porque necesitábamos una solución que pudiera reunirlo todo en una sola plataforma y, al mismo tiempo, respaldar la forma en que realmente trabajamos a nivel operativo", afirma Tonje Evensen Bråthen, jefe del Centro Global de Operaciones de Seguridad (GSOC) de Aker Security.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.