Así es como Aker Security crea salas de control para la toma de decisiones en tiempo real

En un nuevo caso de estudio, Aker Security muestra cómo una sala de control desarrollada en la plataforma tecnológica de Cyviz actúa como el núcleo operativo para la toma de decisiones, la colaboración y la preparación.

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--En el panorama actual de la seguridad, el desafío radica en agregar, visualizar y utilizar eficazmente grandes volúmenes de datos en situaciones donde el tiempo, la precisión y la coordinación son cruciales.

Aker Security supervisa la seguridad y preparación operativa de varias áreas del Grupo, lo que involucra a varios miles de empleados. Sus servicios incluyen seguridad en viajes, monitoreo global de eventos e incidentes, gestión de crisis y servicios de asesoría en seguridad.

"Nos acercamos a Cyviz porque necesitábamos una solución que pudiera reunirlo todo en una sola plataforma y, al mismo tiempo, respaldar la forma en que realmente trabajamos a nivel operativo", afirma Tonje Evensen Bråthen, jefe del Centro Global de Operaciones de Seguridad (GSOC) de Aker Security.

