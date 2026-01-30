Communiqué de presse : Jannik Sinner et Allianz annoncent un partenariat mondial pluriannuel

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--La star du tennis Jannik Sinner et le groupe Allianz ont annoncé aujourd’hui un partenariat mondial pluriannuel, le leader de l’assurance et de la gestion d’actifs devenant le partenaire officiel du quadruple vainqueur du Grand Chelem. Avec environ 300 millions de fans dans le monde et un milliard de fans de l’ATP, le tennis est le deuxième sport le plus populaire derrière le football sur les principaux marchés d’Allianz. L’un des piliers de cette collaboration est l’autonomisation des enfants et des jeunes par l’éducation et le sport, en leur offrant de meilleures opportunités de croissance, de santé et de réussite future. Ce partenariat élargit également l’implication d’Allianz dans le sport, en favorisant la sensibilisation et les liens émotionnels avec les personnes et les clients sur les principaux marchés d’Allianz.

Au cœur du partenariat entre la plus forte marque d’assurance au monde et l’actuel n° 2 mondial de l’ATP, Sinner, se trouvent des valeurs communes et une croyance mutuelle en la résilience et l’excellence, c’est-à-dire la capacité à performer de manière constante au plus haut niveau grâce à une préparation rigoureuse, une force mentale et une équipe solide. Ces principes sont au cœur de la philosophie sportive de Sinner et correspondent à l’engagement d’Allianz à soutenir les personnes et les organisations dans les moments décisifs, à assurer leur avenir et à renforcer leur confiance en l’avenir.

Jannik Sinner déclare : « Je suis ravi d’annoncer ce partenariat avec Allianz. Au fil des ans, j’ai appris que le succès dans le sport, comme dans la vie, se forge grâce à la résilience, à la préparation et à la volonté de sortir de sa zone de confort. Une équipe solide est le moteur de chaque réussite : elle me pousse et me soutient, travaillant dur jour après jour afin de m’améliorer tant sur le court qu’en dehors. Je sais qu’Allianz partage cette vision et je me réjouis de collaborer avec eux, en particulier dans le cadre du partenariat avec ma fondation. »

Oliver Bäte, directeur général d’Allianz SE, déclare : « Chez Allianz, la confiance est au cœur de notre mission qui consiste à donner aux individus et aux organisations les moyens de se construire un avenir meilleur. Nous sommes ravis de nous associer à Jannik, dont les valeurs d’authenticité, de résilience et d’excellence reflètent les nôtres. Cette collaboration renforce nos partenariats sportifs déjà établis et souligne notre engagement à cultiver le potentiel de la prochaine génération, en donnant aux enfants et aux jeunes les moyens d’affronter un monde en mutation avec confiance et optimisme. Ensemble, nous construisons un avenir fondé sur la confiance et le succès partagé. »

Giacomo Campora, directeur général d’Allianz Italie, déclare : « Allianz Italie est fière de soutenir un champion italien extraordinaire comme Jannik Sinner. Il est apprécié dans le monde entier non seulement en tant qu’athlète, mais aussi en tant que modèle de sportivité, de simplicité, de style et de détermination à atteindre ses objectifs. La recherche constante de l’excellence à laquelle aspire Jannik est la même qui anime les collaborateurs d’Allianz dans leur travail quotidien. Aujourd’hui, nous entamons ce voyage à ses côtés, dans le but de grandir ensemble avec lui. »

Le slogan « We’re here to serve » résume l’esprit et les valeurs communs d’Allianz et de Jannik Sinner. Ce message sera mis en avant dans les campagnes menées avec Sinner en tant qu’ambassadeur mondial de la marque Allianz, touchant ainsi les clients, les employés, les partenaires de distribution et les fans du monde entier. Cette collaboration s’étend également au soutien apporté par Allianz à la Fondation Jannik Sinner, qui promeut des programmes visant à permettre aux enfants d’explorer le monde et leur place dans celui-ci grâce à l’éducation et au sport.

Allianz vient renforcer le portefeuille de partenaires mondiaux de Sinner, qui comprend des marques telles que Rolex, Nike, Gucci, Lavazza et Explora Journeys. Sinner aborde l’année 2026 après une saison 2025 exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté six titres, dont l’Open d’Australie, Wimbledon et les Finales ATP, tout en atteignant la finale des quatre tournois du Grand Chelem.

Les partenariats sportifs d’Allianz

Allianz est partenaire des mouvements olympique et paralympique depuis 2021 et le restera jusqu’en 2032, jouant un rôle clé en tant qu’assureur officiel des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Depuis plus de 25 ans, Allianz est partenaire du FC Bayern München et collabore également avec des centaines de clubs et d’associations sportives locaux sur ses marchés nationaux. Dans le cadre de son positionnement et de son programme Power of Unity, Allianz croit au pouvoir du sport pour unir des millions d’athlètes et de fans dans des compétitions pacifiques et transcender les barrières sociales et culturelles, ce qui est d’autant plus important dans un monde de plus en plus divisé et polarisé.

À propos de la Jannik Sinner Foundation

Fondée en 2025, la Jannik Sinner Foundation estime que l’éducation et le sport peuvent transformer la vie d’un enfant. Inspirée par les personnes et les opportunités qui ont façonné le parcours de Jannik Sinner, la Foundation s’associe à des organisations mondiales et locales de confiance afin de supprimer les obstacles et de permettre aux enfants du monde entier d’accéder à l’éducation et au sport.

Elle soutient des programmes éducatifs et des initiatives sportives qui favorisent l’épanouissement personnel et permettent aux enfants de s’épanouir mentalement et physiquement, en les aidant à atteindre leur plein potentiel tout en adoptant un mode de vie sain et actif.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.janniksinnerfoundation.org.

À propos d'Allianz

L’Allianz Group est l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs au monde, au service de clients privés et professionnels dans près de 70 pays. Les clients d’Allianz bénéficient d’une large gamme de services d’assurance pour les particuliers et les entreprises, allant de l’assurance des biens, de l’assurance vie et de l’assurance maladie aux services d’assistance, en passant par l’assurance-crédit et l’assurance globale des entreprises. Allianz est l’un des plus grands investisseurs au monde, gérant environ 761 milliards d’euros* pour le compte de ses clients assureurs. En outre, nos gestionnaires d’actifs PIMCO et Allianz Global Investors gèrent environ 1,9 billion d’euros* d’actifs de tiers. Grâce à l’intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans nos processus commerciaux et nos décisions d’investissement, nous figurons parmi les leaders du secteur de l’assurance dans l’indice de durabilité Dow Jones. En 2024, plus de 156 000 employés ont réalisé un volume d’affaires total de 179,8 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 16,0 milliards d’euros pour le groupe.

*Au 30 septembre 2025.

