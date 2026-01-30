A Andersen Consulting fortalece oferta de transformação digital com a iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firmou um Acordo de Colaboração com a iNNOVATEQ, uma empresa de transformação digital com sede em Muscat, que redefine o setor petrolífero digital por meio de insights em tempo real, fluxos de trabalho inteligentes, excelência operacional e otimização da produção em toda a cadeia de valor do petróleo e gás.

Fundada em 2018 como um spin-off do programa de transformação digital da Petroleum Development of Oman (PDO), a iNNOVATEQ se baseia em seu profundo DNA de operadora e experiência prática trabalhando com algumas das maiores Companhias Nacionais de Petróleo (NOCs) e Companhias Internacionais de Petróleo (IOCs) para auxiliar clientes na indústria de petróleo e gás. A empresa se especializa em transformação sustentável de negócios por meio de soluções digitais práticas e sob medida, entregues através de sua plataforma proprietária Nibras, um sistema de gerenciamento de ativos e produção. Com uma equipe de mais de 100 profissionais e uma crescente base de clientes internacionais, a iNNOVATEQ apoia seus clientes alinhando iniciativas digitais, otimizando operações e escalando a propriedade intelectual em produtos digitais confiáveis ​​e sustentáveis.

“Criamos a iNNOVATEQ para resolver desafios do mundo real em ambientes de alto risco e com grande volume de ativos — onde damos voz aos dados, as decisões têm impacto real e a transformação digital precisa ser prática e escalável”, disse Mohammad Sweidan, CCO da iNNOVATEQ. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos proporciona o alcance global e a força estratégica para levar nossas soluções a novos setores e regiões que enfrentam pressões semelhantes.”

“Setores como o de energia, petróleo e gás estão sob crescente pressão para modernizar ativos obsoletos, mantendo a continuidade operacional”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A plataforma da iNNOVATEQ foi desenvolvida especificamente para esses ambientes. Juntos, ajudaremos os clientes a gerenciar os desafios da transformação digital com soluções setoriais específicas e comprovadas na prática.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.