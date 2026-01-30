媒體新聞稿：Jannik Sinner與Allianz達成多年期全球合作夥伴關係

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 網球名將Jannik Sinner與Allianz Group今日宣布達成多年期全球合作夥伴關係，這家首屈一指的保險與資產管理機構成為這位四屆大滿貫冠軍的官方合作夥伴。網球運動在Allianz的核心市場中是僅次於足球的第二大熱門運動，全球粉絲約3億，ATP全球粉絲群體更是超過10億。本次合作的核心主旨是透過教育和運動賦能兒童與青少年，為他們創造更多成長、健康發展並贏得未來的機會。同時，此次合作也進一步擴大了Allianz在運動領域的布局，協助其在核心Allianz市場提升品牌認知度，加深與消費者和客戶之間的情感連結。

身為全球最具價值的保險品牌，Allianz與現ATP世界排名第二的網球選手Sinner的合作建立在雙方的共同價值觀之上，且雙方均堅信韌性與卓越的力量——即透過嚴謹的準備、強大的心理素質和優秀的團隊合作，始終在最高水準的賽場保持穩定發揮。這些理念既是Sinner的運動信條，也與Allianz的品牌使命高度契合：在重要時刻為個人和機構提供支援，守護他們的未來，讓人們對明天充滿信心。

Jannik Sinner 表示：「我非常榮幸能與Allianz宣布達成此次合作。多年來，我深刻體會到，無論是運動賽場還是人生道路，成功都源於堅韌的意志、充分的準備，以及勇於突破舒適區的決心。每一次成就的背後，都有一支優秀的團隊在支撐——他們不斷鞭策我、支援我，日復一日地努力，協助我在賽場內外不斷成長。我知道Allianz同樣秉持這一理念，並期待與他們攜手開啟合作之旅，尤其是透過與我的基金會聯手展開相關專案。」

Allianz SE執行長Oliver Bäte 表示：「在Allianz，信任是我們品牌使命的核心，我們始終致力於賦能個人和機構，共創更美好的未來。我們欣然與Jannik達成合作，他所秉持的真實、堅韌與追求卓越的價值觀與我們高度契合。此次合作進一步豐富了我們的既有運動合作版圖，也彰顯了我們激發下一代潛能的堅定決心，讓兒童和青少年能夠以自信、樂觀的心態面對不斷變化的世界。我們將攜手共建以信任與共贏為基礎的未來。」

Allianz Italy執行長Giacomo Campora 評論道：「Allianz Italy為能支援像Jannik Sinner這樣傑出的義大利冠軍而深感驕傲。他不僅在全球被視作優秀的運動員，更成為了運動精神、質樸本色、獨特風格與堅定追夢的榜樣。Jannik始終追求卓越的精神，與Allianz員工的日常工作信條不謀而合。今天，我們正式與他攜手開啟這段合作旅程，期待與他共同成長。」

「我們始終相伴，竭誠服務」的企業標語，凝聚了Allianz與Jannik Sinner的共同精神與價值觀。該企業標語將在以Sinner為Allianz全球品牌大使的系列宣傳活動中重點呈現，觸達全球的客戶、員工、經銷合作夥伴和粉絲。此次合作還包括Allianz對The Jannik Sinner Foundation的支援，雙方將共同推動以教育和運動為核心的計畫，協助兒童探索世界，找到屬於自己的人生定位。

Allianz的加入進一步豐富了Sinner的全球合作夥伴陣容，其現有合作品牌包括Rolex、Nike、Gucci、Lavazza和Explora Journeys。Sinner在2025賽季表現亮眼，榮獲包括澳網、溫網和ATP年終總決賽在內的六項冠軍，並闖入全部四大滿貫賽事的決賽，為他2026賽季的征程奠定了堅實的基礎。

Allianz的運動合作版圖

Allianz自2021年起成為奧林匹克與帕拉林匹克運動的合作夥伴，合作將持續至2032年。身為即將到來的2026年米蘭科爾蒂納冬奧和帕拉冬季運的官方保險公司，Allianz將扮演關鍵角色。25年多來，Allianz一直是拜仁慕尼黑足球俱樂部的合作夥伴，同時還在各國家市場與數百家本地運動俱樂部和協會展開合作。根據「同心聚力」的品牌定位和相關計畫，Allianz堅信，運動擁有凝聚萬千運動員和粉絲、推動和平競技的力量，更能打破社會與文化的壁壘——在這個日益分化和極化的世界，這一力量愈發重要。

關於Jannik Sinner Foundation

成立於2025年的Jannik Sinner Foundation堅信，教育和運動能夠改變兒童的一生。受那些塑造了Jannik Sinner人生軌跡的人和機會的啟發，該基金會與全球及本地值得信賴的機構合作，打破發展壁壘，為世界各地的兒童提供接受教育和參與運動的機會。

基金會為各類教育計畫和運動倡議提供支援，以促進個人成長，讓兒童擁有強健的身心，協助他們充分發掘自身潛能，同時養成健康、積極的生活型態。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.janniksinnerfoundation.org。

關於Allianz

The Allianz Group是全球首屈一指的保險公司和資產管理公司之一，服務於近70個國家的私人和企業客戶。Allianz客戶受惠于廣泛的個人和企業保險服務，從財產、人壽和健康保險到援助服務，再到信用保險和全球商業保險。Allianz是全球最大的投資人之一，代表其保險客戶管理著約7610億歐元*的資產。此外，我們的資產管理公司PIMCO和Allianz Global Investors管理著約1.9兆歐元*的第三方資產。由於我們在業務流程和投資決策中系統性地整合了各項生態和社會標準，我們在道瓊永續發展指數中位居保險產業的領軍企業之列。2024年，超過156,000名員工為集團實現了1798億歐元的業務總量和160億歐元的營業利潤。

*截至2025年9月30日。

