Nouvelle année, nouvelles solutions : AMRA Medical poursuit son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence fondée sur les données

LINKÖPING, Suède--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, le chef de file mondial de l’analyse par IRM de la répartition de la masse graisseuse et de la composition musculaire, est ravie de dévoiler le repositionnement de sa marque, soutenu par le lancement d’un site web actualisé et l’adoption d’un nouveau slogan, « Insights Within ». Cette mise à jour stratégique reflète l’engagement d’AMRA à placer ses clients et ses collaborateurs au cœur de sa vision, afin d’être le partenaire d’imagerie le plus fiable et le plus axé sur les connaissances dans la poursuite de la prévention et du traitement des maladies.

Le nouveau site web offre une présentation plus structurée et plus transparente des biomarqueurs et des services de recherche d’AMRA, permettant ainsi à nos partenaires de bien comprendre nos offres, ainsi que la valeur scientifique et les applications des solutions proposées. Pour la première fois, nous présentons les biomarqueurs d’imagerie (« Imaging Biomarkers ») et les biomarqueurs d’information (« Insights Biomarkers »), deux offres clairement définies et intentionnelles, conçues pour répondre aux besoins de vos essais cliniques. Pour parfaire l’ensemble, nous sommes également ravis d’annoncer le lancement de notre Pôle de connaissance (Knowledge Hub), qui propose de tout nouveaux articles d’information (« Insights Articles ») rédigés par nos éminents scientifiques, et expliquant plus en détail comment nos mesures et notre technologie font progresser la recherche sur la répartition de la masse graisseuse et sur la composition musculaire.

Leanna Kellerman, directrice de la mondialisation chez AMRA Medical, a souligné l’importance croissante accordée par l’entreprise à la clarté et à la rigueur scientifique dans les services fournis à ses clients. « AMRA est en train de franchir une étape importante dans son parcours de croissance, en réaffirmant sa position de chef de file mondial dans le domaine de la médecine de précision, et en se positionnant comme une entreprise pionnière dans l’analyse de la masse graisseuse et musculaire », a-t-elle confié. « Notre nouveau positionnement et le lancement de la série d’articles Insights Within traduisent notre volonté d’extraire les informations les plus pertinentes des données de nos partenaires. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, AMRA mène également une vaste campagne de recrutement pour renforcer ses capacités scientifiques, techniques et opérationnelles. Cet investissement dans son équipe lui permettra d’améliorer sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante pour ses services de recherche et cliniques, tout en continuant à faire progresser l’innovation dans son pipeline de biomarqueurs.

AMRA invite ses clients, collaborateurs et partenaires à découvrir son site web mis à jour et à explorer la nouvelle apparence de ce dernier. Si vous souhaitez nous contacter pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à faire progresser votre pipeline de recherche clinique ou fournir à votre établissement clinique des analyses détaillées de la répartition de la masse graisseuse et de la composition musculaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@amramedical.com pour discuter avec notre équipe.

Nous nous réjouissons du démarrage de cette nouvelle année, placée sous le signe du progrès et de la fidélité à la mission de notre entreprise : favoriser les avancées scientifiques en permettant une meilleure compréhension de la santé et des maladies grâce aux biomarqueurs IRM, et en assurant à chaque occasion l’extraction des informations pertinentes contenues dans vos données (Insights Within).

À propos d’AMRA Medical

AMRA Medical est un chef de file mondial de l’informatique médicale, à l’avant-garde de l’analyse de la masse graisseuse et musculaire grâce à des technologies exclusives basées sur l’IRM. Notre plateforme de pointe fournit des biomarqueurs hautement précis et standardisés permettant d’obtenir une compréhension avancée de la santé métabolique et musculosquelettique, allant au-delà des mesures conventionnelles de la composition corporelle. Ces informations jouent un rôle critique dans l’optimisation de la conception des essais cliniques, l’amélioration de la sélection des critères d’évaluation et le soutien à la prise de décision fondée sur les données, tant dans la recherche que dans la pratique clinique.

S’appuyant sur une science rigoureuse et portées par une innovation continue, les solutions d’AMRA sont conçues pour répondre aux exigences complexes des soins de santé et du développement pharmaceutique modernes. Grâce à des flux de travail standardisés et basés sur le cloud, ainsi qu’à une collaboration stratégique, nous permettons à nos partenaires d’accéder à des données exploitables en toute clarté et confiance, accélérant ainsi les progrès, des premières découvertes aux résultats cliniques significatifs.

Suivez AMRA sur LinkedIn pour rester informés des dernières avancées en matière d’analyse de la répartition de la masse graisseuse et de la composition musculaire dans le cadre de la recherche sur les maladies.

