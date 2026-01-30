-

Andersen Consulting携手iNNOVATEQ强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与iNNOVATEQ达成合作协议，后者是总部位于马斯喀特的数字化转型公司，致力于通过实时洞察、智能工作流程、卓越运营和全油气价值链的生产优化，重新定义数字化油田的发展模式。

iNNOVATEQ脱胎于Petroleum Development of Oman (PDO)的数字化转型项目，于2018年正式成立。公司依托深厚的行业运营积淀，以及为多家大型国家石油公司(NOC)和国际石油公司(IOC)服务的实践经验，为油气行业客户提供专业支持。该公司专注于通过其自主研发的资产和生产管理系统——Nibras平台，提供贴合实际需求的数字化解决方案，助力客户实现可持续的业务转型。iNNOVATEQ现拥有超过100人的专业团队，全球客户群体持续扩大，通过整合数字化举措、精简业务运营，并将知识产权转化为可靠且可持续的数字化产品，为客户提供全方位支持。

iNNOVATEQ首席商务官Mohammad Sweidan表示：“我们创立iNNOVATEQ的初衷是解决高风险、重资产环境下的实际挑战——在这些环境中，我们赋予数据以生命，每一次决策都影响重大，并且数字化转型必须兼具实用性和可扩展性。与Andersen Consulting的合作让我们拥有了全球化的业务布局和战略支撑，能够将我们的解决方案推广到面临类似压力的新行业和地区。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“能源、油气这类行业正面临越来越大的发展压力，既要推动老旧资产的现代化升级，又要保障业务运营的连续性。iNNOVATEQ的平台正是为这类应用场景量身打造。双方将携手合作，利用经过实践检验的行业专属解决方案，助力客户应对数字化变革过程中的各类挑战。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

