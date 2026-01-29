AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. (VSSM). Además, AM Best también ha afirmado la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de VSSM. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de VSSM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que VSSM mantendrá una evaluación de fortaleza de su balance en el rango de muy fuerte en el mediano plazo con resultados operativos adecuados, contribuyendo al crecimiento del capital y superávit necesarios para respaldar una cartera de negocios en expansión. La calificación también refleja el continuo apoyo explícito e implícito que se recibe al ser miembro de la Empresa Assurant. Las calificaciones de VSSM también reflejan su afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz.

VSSM es una subsidiaria de Virginia Surety Company, Inc., una entidad aseguradora que forma parte de The Warranty Group Holding, Inc. (TWGH). En 2017, TWGH celebró un contrato de fusión con Assurant, Inc., con el objetivo de combinar sus operaciones de seguros en varias jurisdicciones, incluyendo la operación en México. VSSM inició operaciones en México en enero de 2017, enfocándose en la línea de negocio de seguro de automóviles y otras líneas de negocio de daños. VSSM también suscribe productos especializados, ofreciendo cobertura en caso de robo o daño accidental a productos tecnológicos de consumo, como celulares, equipo fotográfico y de sonido y electrodomésticos, y también para productos de lujo como relojes y bolsas de mujer. VSSM coloca sus productos a través de su red de socios comerciales, la cual incluye fabricantes, distribuidores y minoristas.

VSSM opera bajo la misma dirección que Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A., subsidiarias de Assurant, Inc. Estas compañías operan de manera separada, pero no compiten entre ellas. Además, VSSM se beneficia de las sinergias operativas que resultan de ser parte del Grupo Assurant.

En 2024, VSSM mantuvo su evaluación de fortaleza de balance en la categoría de muy fuerte y reforzó su base de capital mediante la reinversión de utilidades y una inyección de capital recibida por parte del Grupo Assurant para respaldar su operación. Durante 2024, la compañía se benefició de un incremento en las primas netas devengadas y de una reducción en los gastos administrativos, lo cual apoyó su regreso a la rentabilidad después de tres años de pérdidas netas. A noviembre de 2025, la compañía se mantiene rentable y aumentó su utilidad neta en comparación con 2024, mostrando una tendencia positiva en su desempeño operativo.

Acciones negativas de calificación podrían tomar lugar si se presenta un deterioro sustancial en el desempeño operativo de VSSM o un agresivo crecimiento de las primas que lleve a una caída de la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no soportan las calificaciones actuales.

Acciones negativas de calificación también podrían tomar lugar si AM Best considera que el apoyo de la matriz o la importancia estratégica de VSSM para el grupo se deterioran.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para VSSM incluyen resultados favorables en su desempeño operativo.

Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best.

