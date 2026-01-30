Comunicato stampa: Jannik Sinner e Allianz annunciano una collaborazione globale pluriennale
Comunicato stampa: Jannik Sinner e Allianz annunciano una collaborazione globale pluriennale
- Jannik Sinner diventa Global Brand Ambassador del brand marchio assicurativo più apprezzato al mondo.
- Il sodalizio amplia le collaborazioni sportive consolidate di Allianz; la grande tifoseria mondiale del tennis promuoverà il coinvolgimento emotivo con Allianz.
- Lo slogan “We're here to serve” (Siamo qui per servire) cattura lo spirito di entrambi i partner; i progetti congiunti con la Jannik Sinner Foundation mirano a sostenere il futuro dei bambini.
MONACO--(BUSINESS WIRE)--Oggi la star del tennis Jannik Sinner e Allianz Group hanno annunciato una collaborazione pluriennale a livello globale, con la compagnia di assicurazioni e gestore patrimoniale leader nel settore che diventa partner ufficiale del quattro volte campione di Grand Slam. Forte di circa 300 milioni di fan in tutto il mondo e un miliardo di fan ATP a livello globale, il tennis è il secondo sport più popolare al mondo dopo il calcio nei mercati chiave di Allianz.
