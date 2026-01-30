Jannik Sinner y Allianz anuncian una alianza global a largo plazo

MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--La estrella del tenis Jannik Sinner y el Grupo Allianz anunciaron hoy una alianza global a largo plazo, mediante la cual la aseguradora y gestora de activos líder se convierte en socio oficial del campeón de cuatro torneos de Grand Slam. Con aproximadamente 300 millones de fanáticos en todo el mundo y una base global de seguidores de la ATP que supera los mil millones, el tenis es el segundo deporte más popular, después del fútbol, en los principales mercados de Allianz. En este contexto, la alianza refuerza el posicionamiento deportivo global de Allianz y profundiza la conexión emocional de la marca con millones de fanáticos del tenis en todo el mundo. Un pilar central de la colaboración es el impulso a niños, niñas y jóvenes mediante la educación y el deporte, con el objetivo de ofrecerles mayores oportunidades de desarrollo, bienestar y proyección futura.

Esta alianza entre la aseguradora más valiosa del mundo y el actual número 2 del ranking ATP se basa en valores compartidos y en una visión común de resiliencia y excelencia: la capacidad de rendir de manera consistente al más alto nivel mediante una preparación disciplinada, fortaleza mental y el respaldo de un equipo sólido. Estos principios definen la mentalidad deportiva de Sinner y se alinean con el compromiso de Allianz de acompañar a personas y organizaciones en momentos decisivos y brindarles seguridad y confianza a largo plazo.

Jannik Sinner afirmó: “Me alegra anunciar esta colaboración con Allianz. Con el paso de los años aprendí que el éxito en el deporte, como en la vida, se construye sobre la resiliencia, la preparación y la decisión de superarse constantemente. Detrás de cada logro hay un equipo sólido que impulsa y acompaña, con un trabajo sostenido tanto dentro como fuera de la cancha. Sé que Allianz comparte esta visión y espero desarrollar junto a ellos una relación duradera, especialmente a través del trabajo conjunto con mi fundación”.

Oliver Bäte, director ejecutivo de Allianz SE, señaló: “En Allianz, la confianza ocupa un lugar central en nuestra misión de fortalecer a las personas y a las organizaciones. Nos entusiasma asociarnos con Jannik, cuyos valores de autenticidad, resiliencia y excelencia reflejan los nuestros. Este acuerdo potencia nuestras alianzas deportivas y reafirma nuestro compromiso con la próxima generación, al brindar a niños, niñas y jóvenes herramientas para desenvolverse con seguridad y optimismo en un mundo en constante transformación. Juntos, impulsamos una relación basada en la solidez y el éxito compartido”.

Giacomo Campora, director ejecutivo de Allianz Italia, comentó: “Allianz Italia se enorgullece de acompañar a una de las grandes figuras del tenis italiano, como Jannik Sinner. Reconocido a nivel mundial no solo por su talento deportivo, sino también por los valores que representa, como el juego limpio, la sencillez, el estilo y la determinación, Jannik encarna una búsqueda permanente de la excelencia. Esa misma vocación impulsa a las personas de Allianz en su trabajo cotidiano. Hoy comenzamos este recorrido junto a él, con la ambición de crecer y avanzar juntos”.

El lema “We’re here to serve” expresa la visión compartida y los valores que unen a Allianz y a Jannik Sinner. Este mensaje tendrá una presencia destacada en las campañas protagonizadas por Sinner como embajador global de marca de Allianz y permitirá conectar con clientes, empleados, socios comerciales y fanáticos en todo el mundo. La colaboración también incluye el apoyo de Allianz a The Jannik Sinner Foundation, mediante proyectos conjuntos orientados a generar un impacto positivo en la vida de niños y jóvenes a través de la educación y el deporte.

Con esta incorporación, Allianz pasa a formar parte del portafolio de socios globales de Sinner, que incluye marcas como Rolex, Nike, Gucci, Lavazza y Explora Journeys. Sinner inicia 2026 luego de una temporada 2025 sobresaliente, en la que obtuvo seis títulos, entre ellos el Abierto de Australia, Wimbledon y las Finales ATP, y alcanzó la final en los cuatro torneos de Grand Slam.

Las alianzas deportivas de Allianz

Allianz es socio de los Movimientos Olímpico y Paralímpico desde 2021 y continuará siéndolo hasta 2032. En ese contexto, cumple un rol clave como asegurador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Desde hace más de 25 años, Allianz mantiene una alianza con el FC Bayern München y colabora, además, con cientos de clubes y asociaciones deportivas locales en sus distintos mercados nacionales. Como parte de su posicionamiento y de su programa Power of Unity, Allianz promueve el poder del deporte para reunir a millones de atletas y fanáticos en competencias pacíficas y para superar barreras sociales y culturales, un valor cada vez más relevante en un mundo cada vez más dividido y polarizado.

Acerca de The Jannik Sinner Foundation

Fundada en 2025, The Jannik Sinner Foundation parte de la convicción de que la educación y el deporte pueden transformar la vida de un niño. Inspirada en las personas y las oportunidades que marcaron el recorrido personal y profesional de Jannik Sinner, la Fundación colabora con organizaciones globales y locales de confianza para eliminar barreras y ampliar el acceso de niños y jóvenes de todo el mundo a la educación y al deporte.

La Fundación promueve programas educativos e iniciativas deportivas que fomentan el desarrollo personal y refuerzan el bienestar mental y físico, con el objetivo de que niños y jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial y llevar una vida activa y saludable.

Para más información, visite: www.janniksinnerfoundation.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.