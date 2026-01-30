Andersen Consulting wzmacnia ofertę w zakresie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z firmą iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą iNNOVATEQ z siedzibą w Maskacie, która specjalizuje się w dziedzinie cyfrowej transformacji, nadając nowy wymiar cyfrowym złożom za pomocą wnikliwych informacji otrzymywanych w czasie rzeczywistym, inteligentnych procesów, doskonałości operacyjnej i optymalizacji produkcji w całym łańcuchu wartości sektora ropy naftowej i gazu ziemnego.

iNNOVATEQ, która powstała w 2018 r. jako firma wydzielona z programu cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa Petroleum Development of Oman (PDO), wykorzystuje bogate zdolności w dziedzinie obsługi leżące w jej DNA, a także praktyczne doświadczenie zdobyte podczas pracy z największymi krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami naftowymi (odpowiednio, NOC i IOC), aby wspierać klientów z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma specjalizuje się w zrównoważonej transformacji przedsiębiorstw, dostarczając praktyczne, odpowiednie do zamierzonego celu rozwiązania cyfrowe za pośrednictwem autorskiej platformy Nibras stanowiącej system do zarządzania zasobami i produkcją. iNNOVATEQ, której zespół liczy ponad 100 specjalistów, a międzynarodowa baza klientów nieustannie się powiększa, wspiera klientów poprzez dostosowywanie inicjatyw cyfrowych, usprawnianie operacji i zwiększanie skali rozwiązań objętych prawami własności intelektualnej w celu przekucia ich w niezawodne, trwałe produkty cyfrowe.

– Założyliśmy iNNOVATEQ z myślą o rozwiązaniu faktycznych problemów doświadczanych w zasobochłonnych środowiskach o znaczeniu krytycznym, w których liczą się dane, decyzje niosą ze sobą realne skutki, a cyfrowa transformacja musi być zarówno praktyczna, jak i skalowalna – powiedział Muhammad Sweidan, dyrektor handlowy iNNOVATEQ. – Współpraca z Andersen Consulting zapewnia nam ogólnoświatowy zasięg i strategiczne zdolności pozwalające nam zaoferować nasze rozwiązania nowym branżom, w nowych regionach mierzących się z podobnymi obciążeniami.

– Sektory takie jak energetyka oraz sektor ropy naftowej i gazu ziemnego doświadczają coraz większej presji w kierunku modernizowania starzejących się zasobów przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości działalności – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Platforma iNNOVATEQ powstała właśnie z myślą o tych środowiskach. Razem będziemy pomagać klientom w stawieniu czoła wyzwaniom związanym z cyfrowymi przemianami, zapewniając im sprawdzone w praktyce rozwiązania ukierunkowane na konkretne sektory.

