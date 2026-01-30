Neues Jahr, neue Lösung: AMRA Medical setzt Engagement für Innovation und datengetriebene Exzellenz fort

LINKÖPING, Schweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, das weltweit führende Unternehmen in der Analyse der Fettverteilung und Muskelzusammensetzung mittels MRT, freut sich, die Neuausrichtung unserer Marke zu teilen, die durch den Start einer aktualisierten Website und die Einführung des neuen Slogans „ Insights Within ” unterstützt wird. Diese strategische Aktualisierung spiegelt das Engagement von AMRA wider, Kunden und Kooperationspartner in den Mittelpunkt unserer Vision zu stellen: der vertrauenswürdigste, erkenntnisorientierte Bildgebungspartner zu sein im Bestreben, Krankheiten vorzubeugen und sie zu heilen.

Die neue Website bietet eine strukturiertere und transparentere Präsentation der Biomarker und Forschungsdienstleistungen von AMRA, die unsere Partner in die Lage versetzen, ein klares Verständnis unseres Angebots sowie des wissenschaftlichen Werts und der Anwendungen dieser Lösungen zu haben. Erstmalig führen wir Imaging Biomarkers und Insights Biomarkers ein: klar definierte, zielgerichtete Angebote, die speziell für Ihre Testanforderungen entwickelt wurden. Ergänzend dazu freuen wir uns, unseren Knowledge Hub bekanntzugeben, der brandneue Insights Articles bietet, die von unseren angesehenen Wissenschaftlern verfasst wurden, die mehr darüber berichten, wie unsere Maßnahmen und Technologien die Forschung zur Fettverteilung und Muskelzusammensetzung fördern.

Leanna Kellerman, Chief Globalization Officer bei AMRA Medical, betonte die verstärkte Fokussierung von AMRA auf die Betreuung unserer Kunden mit Klarheit und wissenschaftlicher Strenge: „AMRA unternimmt einen wichtigen Schritt auf seinem Wachstumskurs, was unsere Position als globaler Marktführer im Bereich Präzisionsmedizin durch eine wegweisende Fett- und Muskelanalyse bekräftigt.” Sie ergänzte: „Unsere Neupositionierung und die Einführung von ‚Insights Within’ bringen unser Engagement zum Ausdruck, die aussagekräftigsten Erkenntnisse zu gewinnen, die aus den Daten unserer Partner selbst gewonnen werden können.”

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie führt AMRA außerdem eine große Rekrutierungsinitiative durch, um unsere wissenschaftlichen, technischen und operativen Fähigkeiten zu erweitern. Diese Investition in unser Team zielt darauf ab, die Fähigkeiten von AMRA zu verbessern, um die weltweit steigende Nachfrage nach unseren Forschungs- und klinischen Dienstleistungen zu decken, und gleichzeitig die Innovation in unserer gesamten Biomarker-Pipeline weiter voranzutreiben.

AMRA lädt unsere Kunden, Kooperationspartner und Partner ein, unsere aktualisierte Website zu erkunden und unser neues Erscheinungsbild zu erleben. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, die Entwicklungspipeline voranbringen oder Ihrer klinischen Praxis eine detaillierte Analyse der Fettverteilung und Muskelzusammensetzung zur Verfügung zu stellen, kontaktieren Sie uns unter der E-Mail-Adresse info@amramedical.com, um einen Termin für ein Gespräch mit unserem Team finden.

Auf ein weiteres Jahr voller Fortschritt und ein Jahr, in dem wir unserer Mission treu geblieben sind: um wissenschaftliche Durchbrüche voranzutreiben, indem wir ein tieferes Verständnis für Gesundheit und Krankheiten durch MRT-basierte Biomarker ermöglichen und jedes Mal die relevanten Erkenntnisse aus Ihren Daten liefern.

Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und leistet mit seinen proprietären, MRT-basierten Technologien Pionierarbeit auf dem Gebiet der Fett- und Muskelanalyse. Unsere Goldstandard-Plattform liefert hochpräzise und standardisierte Biomarker und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der Stoffwechsel- und Muskel-Skelett-Gesundheit, das über herkömmliche Körperzusammensetzungsmetriken hinausgeht. Diese Erkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Designs klinischer Studien, der Verbesserung der Endpunktwahl und der Unterstützung datengestützter Entscheidungen sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis.

Die Lösungen von AMRA basieren auf strengen wissenschaftlichen Erkenntnissen und kontinuierlicher Innovation und sind darauf ausgelegt, den komplexen Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung und pharmazeutischen Entwicklung gerecht zu werden. Durch standardisierte, cloudbasierte Arbeitsabläufe und strategische Zusammenarbeit ermöglichen wir unseren Partnern den klaren und sicheren Zugriff auf verwertbare Daten – und beschleunigen so den Fortschritt von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu wirkungsvollen klinischen Ergebnissen.

Folgen Sie AMRA auf LinkedIn für die neuesten Informationen zur Analyse der Fettverteilung und Muskelzusammensetzung in der Krankheitsforschung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.