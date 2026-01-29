Hydrostor i Baker Hughes zacieśniają strategiczną współpracę w celu rozwoju niezawodnych, odpornych i zrównoważonych systemów energetycznych

DENVER I FLORENCJA, Włochy--(BUSINESS WIRE)--Hydrostor, czołowy wytwórca i operator systemów długoterminowego magazynowania energii (LDES) na świecie, oraz Baker Hughes, firma zajmująca się rozwojem technologii energetycznych, poinformowały w środę o zawarciu strategicznej umowy dotyczącej rozwiązań technologicznych i inwestycji kapitałowej. Baker Hughes pogłębi współpracę z firmą Hydrostor poprzez włączenie potencjału technologicznego Baker Hughes w podstawowej ofercie projektowej rozwiązań Hydrostor w odniesieniu do jej zaawansowanego rozwiązania do magazynowania energii za pomocą sprężonego powietrza (A-CAES). Umowa obejmuje zamówienia na sprzęt Baker Hughes o mocy nawet 1,4 GW na potrzeby realizacji sztandarowych projektów Hydrostor. Komunikat przekazano podczas dorocznego posiedzenia Baker Hughes 2026, które odbyło się we Florencji.

– Coraz większa presja na sieci elektryczne skutkuje koniecznością uznania długoterminowego magazynowania energii za naglący priorytet. Innowacyjne podejście firmy Hydrostor zapewnia niskoemisyjne rozwiązanie zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej w ramach zróżnicowanego koszyka zasobów wykorzystywanych do wytwarzania energii – powiedział Lorenzo Simonelli, prezes i dyrektor generalny Baker Hughes. – Jesteśmy dumni z możliwości wsparcia firmy Hydrostor za pomocą kluczowych technologii umożliwiających przyspieszenie realizacji tych projektów, które przyczynią się do większej odporności sieci na całym świecie i umożliwią stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych na dużą skalę.

– Umowa podpisana przez Hydrostor z firmą Baker Hughes uwydatnia dynamikę, jaką cieszy się nasza platforma technologiczna A-CAES, która umożliwia zapewnienie niezawodności i odporności sieci na całym świecie w sposób opłacalny pod względem kosztów – powiedział Curtis VanWalleghem, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy. – Ogromnie cieszymy się z rozwoju relacji z Baker Hughes, ponieważ jesteśmy bliscy rozpoczęcia realizacji sztandarowych projektów i pracujemy nad rozszerzeniem ich puli w świetle zwiększenia obciążeń i budowy infrastruktury centrów danych AI na całym świecie.

Firma Baker Hughes jest inwestorem Hydrostor od 2019 r. Ta najnowsza umowa strategiczna stanowi rozszerzenie współpracy w związku z bliskim rozpoczęciem realizacji sztandarowych projektów Hydrostor w USA i Australii. Na początkowym etapie rozszerzenia Hydrostor wdroży rozwiązania w zakresie technologii związanych z wytwarzaniem energii i sprężaniem powietrza o mocy nawet 1,4 GW z obszernej oferty Baker Hughes, w tym technologie w zakresie sprężania, rozprężania, napędu i wytwarzania energii.

Informacje o Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) to firma prowadząca działalność w dziedzinie technologii energetycznych, która dostarcza rozwiązania klientom z sektorów energii i przemysłu na całym świecie. Firma, która powstała na gruncie stuletniego doświadczenia i prowadzi działalność w ponad 120 krajach, zapewnia innowacyjne technologie i usługi, które nadają nowy wymiar energii, zwiększając jej bezpieczeństwo, ekologiczny charakter i efektywność w służbie ludziom i naszej planecie. Więcej informacji na stronie bakerhughes.com.

Informacje o Hydrostor Inc.

Hydrostor to czołowy wytwórca i operator systemów długoterminowego magazynowania energii na świecie, który wykorzystuje sprawdzone, opatentowane rozwiązanie technologiczne w celu umożliwienia długoterminowego magazynowania energii w ramach sieci energetycznych na całym świecie z zastosowaniem sprężonego powietrza i wody do przechowywania energii.

Firma Hydrostor, która powstała w 2010 r. i posiada siedzibę w Toronto (Kanada) oraz oddziały w Melbourne (Australia) i Denver (USA), jest wspierana przez Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund oraz innych perspektywicznych inwestorów instytucjonalnych, zapewniających bezpieczeństwo finansowe umożliwiające zobowiązanie do realizacji najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć energetycznych. Hydrostor może się poszczycić szerokim wachlarzem projektów A-CAES realizowanych w Ameryce Północnej, Australii i Europie, których zadaniem jest zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie sieci i niezawodności energii.

Więcej informacji na stronie https://www.hydrostor.ca/.

Doradcy

Doradztwo finansowe na rzecz firmy Hydrostor świadczyły firmy Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets i Rothschild & Co.

