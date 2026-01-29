Laserfiche amplía la captura de datos con IA mediante la clasificación automática para transformar los datos en inteligencia empresarial

LONG BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, proveedor líder de SaaS en gestión inteligente de contenidos, anunció hoy importantes mejoras en su herramienta de extracción de datos impulsada por IA, Smart Fields. La actualización incorpora la clasificación y el etiquetado automatizados de documentos, lo que permite a las organizaciones pasar de contenido no estructurado a decisiones informadas en cuestión de segundos.

Mediante el uso de indicaciones en lenguaje natural en lugar de un OCR rígido basado en reglas, Smart Fields ahora puede identificar el tipo de documento (como facturas, formularios de identificación fiscal o certificados académicos) y aplicar automáticamente la plantilla de metadatos correcta mediante IA. Además, los usuarios pueden utilizar Smart Fields para añadir de forma automática etiquetas informativas y de seguridad a los archivos que cumplan determinados criterios, definidos mediante indicaciones en lenguaje natural. De este modo, los usuarios pueden capturar información clave, enrutar documentos y aplicar los metadatos adecuados de forma instantánea y a gran escala.

“El éxito en el panorama actual impulsado por la IA se define por la velocidad para obtener perspectivas”, afirmó Michael Allen, director de Tecnología de Laserfiche. “Al incorporar IA en la gestión de contenidos de Laserfiche, estamos transformando los repositorios digitales de las organizaciones en motores activos de inteligencia empresarial. Smart Fields permite a los usuarios eliminar la fricción de la carga manual de datos, y así libera tiempo para una toma de decisiones de mayor valor”.

Redefinir la captura de documentos para la era de la IA

Los métodos tradicionales de captura suelen requerir conocimientos técnicos especializados y configuraciones complejas. Laserfiche Smart Fields, lanzado por primera vez en 2025, elimina esta barrera al permitir que los usuarios describan los datos que necesitan utilizando lenguaje natural. Las principales actualizaciones incluyen:

Clasificación automática: Smart Fields reconoce los tipos de documentos y los vincula con la plantilla correspondiente.

Smart Fields reconoce los tipos de documentos y los vincula con la plantilla correspondiente. Etiquetado inteligente automático: los administradores definen las etiquetas una sola vez y Smart Fields las aplica durante la ingesta, lo que ayuda a las organizaciones a mantener la coherencia en cuanto a seguridad y facilidad de búsqueda.

Smart Fields ha ayudado a los clientes a capturar metadatos de contenidos como documentos financieros, formularios de proveedores y contratos legales, lo que reduce los procesos de gestión documental de meses a segundos. Estas mejoras disminuyen los costos operativos y los errores humanos, y sostienen la coherencia de los datos en toda la empresa, al tiempo que liberan recursos técnicos.

Entre los principales beneficios se incluyen:

Organización automatizada: Smart Fields elimina la clasificación manual al organizar los documentos desde el momento de su ingreso.

Smart Fields elimina la clasificación manual al organizar los documentos desde el momento de su ingreso. Controles de seguridad dinámicos: el etiquetado automático respalda clasificaciones tanto informativas como de seguridad, lo que permite proteger el contenido sensible de manera automática.

el etiquetado automático respalda clasificaciones tanto informativas como de seguridad, lo que permite proteger el contenido sensible de manera automática. Automatización simplificada: los datos de clasificación pueden activar flujos de trabajo (como aprobaciones o calendarios de retención) sin necesidad de programación compleja.

“El verdadero valor de la IA en la empresa radica en su capacidad para arrojar luz sobre los datos ocultos o lo que Laserfiche denomina ‘contenido fantasma’”, señaló Andrea Malick, directora principal de asesoría en Info-Tech Research Group. “Al automatizar el trabajo fundamental de organización documental, las organizaciones pueden finalmente cerrar la brecha entre los silos de contenido y las perspectivas accionables, lo que garantiza que la información no solo se almacene, sino que esté sistemáticamente preparada para la era de la IA”.

Para más información

Obtenga más información sobre las capacidades de gestión documental impulsadas por IA de Laserfiche en laserfiche.com/ai.

Para analizar perspectivas sobre automatización, gestión documental y transformación digital en la era de la IA, descargue el informe de Laserfiche The State of Document Management and AI.

Conozca más sobre el contenido fantasma y su impacto en la estrategia de datos en el Blog de Laserfiche.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es la plataforma empresarial líder que ayuda a las organizaciones a transformar digitalmente sus operaciones y gestionar su contenido mediante soluciones impulsadas por IA. A través de flujos de trabajo escalables, formularios personalizables, plantillas sin código y capacidades habilitadas por IA, la plataforma de gestión documental Laserfiche® acelera la forma en que se realizan los procesos empresariales. Con la confianza de organizaciones de todos los tamaños (desde startups hasta empresas Fortune 500), Laserfiche permite a los equipos aumentar la productividad, fomentar la colaboración y ofrecer una experiencia superior al cliente a gran escala. Con sede en Long Beach, California, Laserfiche opera a nivel global, con oficinas en América del Norte, Europa y Asia.

