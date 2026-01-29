Hydrostor与Baker Hughes深化战略合作，推动可靠、具韧性且可持续的电力系统发展

丹佛和意大利佛罗伦萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的长时储能(LDES)开发商和运营商Hydrostor与能源技术公司Baker Hughes于周三宣布达成战略技术解决方案及股权协议。Baker Hughes将深化与Hydrostor的合作关系，将Baker Hughes的技术能力整合至Hydrostor先进压缩空气储能(A-CAES)解决方案的核心设计中，其中包括为Hydrostor旗舰项目提供高达1.4吉瓦的Baker Hughes设备订单。该消息于佛罗伦萨举行的2026年Baker Hughes年度会议上正式公布。

Baker Hughes董事长兼首席执行官Lorenzo Simonelli表示：“电网面临的压力日益增大，长时储能已成为迫切的优先事项。Hydrostor的创新方案提供了低碳解决方案，以确保各类发电资源组合的电力可靠性。我们很自豪能以关键技术支持Hydrostor加速这些项目落地，助力提升全球电网韧性，并推动可持续电力系统的规模化发展。”

联合创始人兼首席执行官Curtis VanWalleghem表示：“Hydrostor与Baker Hughes签署的这项协议凸显了我们A-CAES技术平台的发展势头，该平台能够以具有成本效益的方式为全球电网提供可靠性和韧性保障。随着我们的旗舰项目即将进入建设阶段，且在全球电力负荷增长、AI数据中心基础设施持续扩建的背景下，我们正致力于扩大项目储备，很高兴能在此基础上深化与Baker Hughes的合作关系。”

自2019年以来，Baker Hughes一直是Hydrostor的投资方。此次最新战略合作协议标志着双方关系的进一步拓展，目前Hydrostor在美国和澳大利亚的旗舰项目已接近建设阶段。在合作拓展的初始阶段，Hydrostor将部署高达1.4吉瓦的发电和压缩技术解决方案，这些解决方案均来自Baker Hughes广泛的产品组合，涵盖压缩机、膨胀机、电机和发电机等技术。

关于Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR)是一家能源技术公司，致力于为全球能源和工业客户提供解决方案。依托一个世纪的行业经验，公司业务遍及120多个国家，通过创新技术和服务推动能源行业向前发展，为人类和地球创造更安全、更清洁、更高效的能源未来。敬请访问我们的网站：bakerhughes.com。

关于Hydrostor Inc.

Hydrostor是长时储能系统的领先开发商和运营商，采用经过验证的专利技术解决方案，通过压缩空气和水储存能源，为全球电网提供长时储能服务。

Hydrostor成立于2010年，总部位于加拿大多伦多，在澳大利亚墨尔本和美国丹佛设有办事处，得到Goldman Sachs Alternatives、CPP Investments、Canada Growth Fund等具有前瞻性的机构投资者支持，具备为顶级能源项目提供资金保障的能力。Hydrostor在北美、澳大利亚和欧洲拥有丰富的A-CAES项目储备，随时准备满足不断变化的电网和可靠性需求。

顾问

Goldman Sachs & Co. LLC、National Bank Capital Markets和Rothschild & Co.担任Hydrostor的财务顾问。

