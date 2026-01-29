Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf HaystackID toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn cyberbeveiligings- en technologiecapaciteiten door middel van een samenwerkingsovereenkomst met HaystackID, een in de VS gevestigde leverancier van eDiscovery-, juridische gegevens- en cyberdiscovery-diensten.

HaystackID, opgericht in 2011, werkt nauw samen met advocatenkantoren, bedrijven en overheidsinstanties om complexe, data-intensieve juridische zaken te beheren, waaronder civiele rechtszaken, regelgevende onderzoeken en interne onderzoeken. Het bedrijf biedt end-to-end ondersteuning bij rechtszaken door middel van cyberonderzoek, digitaal forensisch onderzoek, beheerde beoordeling, compliance en informatiediensten. Hiermee kunnen klanten kritieke gegevens in kaart brengen, analyseren en verdedigen. HaystackID maakt gebruik van eigen AI-gestuurde platforms en door experts geleide beoordelingsteams. Het verleent assistentie aan klanten in Noord-Amerika en Europa, waaronder Fortune 100-bedrijven.

"De juridische en regelgevende omgeving wordt steeds meer datagestuurd en tijdgevoelig. Daarom blijven we onze mogelijkheden op het gebied van procesondersteuning verder ontwikkelen, van geavanceerde analyses en generatieve AI tot verdedigbare beoordelingsworkflows“, aldus Hal Brooks, CEO van HaystackID. ”Dankzij onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we deze mogelijkheden uitbreiden naar organisaties die voor steeds complexere digitale geschillen staan."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, vult aan: “Het dienstenaanbod van HaystackID breidt het cybersecurityaanbod van onze organisatie fors uit. Hierdoor kunnen we onze klanten een uitgebreidere, end-to-end aanpak bieden voor de bescherming van gevoelige gegevens, terwijl we tegelijkertijd voldoen aan complexe wettelijke en regelgevende eisen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.