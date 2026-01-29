Wunderkind treedt toe tot Klaviyo Marketplace en brengt identiteitsgebaseerde personalisatie en omzetgroei naar e-commercemerken

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Wunderkind, het AI-platform voor besluitvorming dat identiteitsherkenning en cross-channel personalisatie biedt om prestaties en bereik te schalen, heeft vandaag zijn officiële debuut op de Klaviyo App Marketplace aangekondigd.

De integratie brengt de identiteitsinzichten van Wunderkind rechtstreeks in Klaviyo's B2C CRM, waardoor realtime profielen, segmenten en flows mogelijk worden die merken helpen meer klanten eerder in het klanttraject te herkennen en relevante ervaringen te bieden via e-mail, sms en andere door Klaviyo ondersteunde kanalen.

Door het toevoegen van het toonaangevende Identity Network van Wunderkind – gebouwd op meer dan 9 miljard apparaatprofielen en meer dan een miljard unieke gebruikersidentiteiten – aan het uniforme klantprofiel van Klaviyo, kunnen marketeers hun begrip van wie hun klanten zijn versterken, identiteit over kanalen heen verenigen en personalisatie activeren via Klaviyo zonder hun technologie-stack complexer te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.