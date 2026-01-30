-

Ubitus collabora con Maizuru City, Kyoto per lanciare il progetto AI Data Center, promuovendo la realizzazione di un centro GPU AI di alto livello in Giappone

original Ubitus will launch its Maizuru City AI Data Center project on January 29, marking the first step toward building a top-tier AI GPU center in Japan. Powered by NVIDIA Blackwell GPUs and NeoCloud, the project strengthens Japan’s AI infrastructure and regional development.

MAIZURU, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (Sede: Shinjuku, Tokyo; Direttore rappresentativo e CEO: Wesley Kuo), un leader globale nelle soluzioni di cloud streaming e AI, oggi ha annunciato che ospiterà una cerimonia di firma del contratto e una conferenza stampa con Maizuru City, Prefettura di Kyoto, il 29 gennaio 2026.
All'evento, Ubitus presenterà ufficialmente il suo piano completo per costruire un AI Data Center a Maizuru City, segnando la transizione dell'azienda alla fase di costruzione fisica della sua iniziativa per realizzare un centro GPU AI di alto livello in Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

TEL : +81-3-6435-3295 (Tokyo)
+886-2-2717-6123 (Taipei)
Contatto per i media: pr@ubitus.net
Informazioni commerciali: contact@ubitus.net
Website: www.ubitus.net

