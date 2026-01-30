Ubitus collabora con Maizuru City, Kyoto per lanciare il progetto AI Data Center, promuovendo la realizzazione di un centro GPU AI di alto livello in Giappone

MAIZURU, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (Sede: Shinjuku, Tokyo; Direttore rappresentativo e CEO: Wesley Kuo), un leader globale nelle soluzioni di cloud streaming e AI, oggi ha annunciato che ospiterà una cerimonia di firma del contratto e una conferenza stampa con Maizuru City, Prefettura di Kyoto, il 29 gennaio 2026.

All'evento, Ubitus presenterà ufficialmente il suo piano completo per costruire un AI Data Center a Maizuru City, segnando la transizione dell'azienda alla fase di costruzione fisica della sua iniziativa per realizzare un centro GPU AI di alto livello in Giappone.

