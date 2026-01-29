Reply y la Universidad de Milán lanzan una investigación experimental sobre computación biológica basada en la plataforma CL1 de Cortical Labs

TURIN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ha anunciado hoy el inicio de una colaboración con el Departamento de Fisiopatología y Trasplantes de la Universidad de Milán, junto con el «Centro Dino Ferrari» de la Universidad de Milán - Ospedale Policlinico, para una nueva iniciativa de investigación y experimentación en el campo de la informática biológica. El proyecto tiene como objetivo explorar enfoques innovadores para el aprendizaje y el procesamiento de la información mediante la integración de sistemas biológicos y tecnologías digitales.

El elemento central de la iniciativa es el ordenador biológico CL1 desarrollado por Cortical Labs, una empresa australiana de biotecnología. A diferencia de las arquitecturas informáticas convencionales basadas en silicio, esta tecnología aprovecha las capacidades de procesamiento de las neuronas humanas vivas integradas con sistemas de software. La plataforma CL1 incorpora aproximadamente 800 000 neuronas, que reciben entradas, procesan información y generan salidas en forma de actividad eléctrica, lo que permite la interacción directa entre el software y la inteligencia biológica.

Basándose en estudios previos realizados por Cortical Labs, que demostraron que los cultivos neuronales pueden aprender el juego Pong en solo unos minutos utilizando muchos menos ejemplos de entrenamiento que los sistemas de inteligencia artificial convencionales, el proyecto de investigación de Reply y la Universidad de Milán se centrará en analizar la dinámica de aprendizaje de las neuronas biológicas, comparar su eficiencia energética con las arquitecturas informáticas tradicionales y evaluar la solidez, la reproducibilidad y la estabilidad a largo plazo de los sistemas informáticos basados en neuronas.

«Esta iniciativa representa el punto de partida de un programa de investigación avanzada destinado a explorar nuevos paradigmas computacionales. El objetivo es evaluar su posible impacto práctico y comprender sus posibles implicaciones en términos de soluciones y beneficios para las organizaciones», afirmó Filippo Rizzante, director técnico de Reply .

«Esta colaboración supone una nueva etapa en el estudio de la computación biológica», afirmó la profesora Stefania Corti, catedrática de Neurología en la Universidad de Milán y directora de Enfermedades neuromusculares y raras en el Policlínico de Milán. «La integración de neuronas activas con sistemas digitales ofrece oportunidades sin precedentes para investigar los mecanismos de aprendizaje y la plasticidad neural, con posibles implicaciones tanto para la investigación en neurociencia como para la innovación computacional».

«Trabajar con neuronas biológicas en un contexto computacional nos permite explorar cuestiones fundamentales sobre cómo las redes neuronales procesan y se adaptan a la información», añadió la profesora Linda Ottoboni, investigadora del Departamento de Fisiopatología médico-quirúrgica y Trasplantes de la Universidad de Milán. «Este proyecto interdisciplinario combina la experiencia neurocientífica con tecnologías de vanguardia para mejorar nuestra comprensión de la inteligencia biológica».

«La plataforma CL1 ofrece una oportunidad única para estudiar la dinámica fisiológica de las redes neuronales en un entorno computacional controlado», afirma el profesor Carlo Capelli, catedrático de Fisiología en el Departamento de Fisiopatología médico-quirúrgica y Trasplantes de la Universidad de Milán. «Comprender cómo los sistemas biológicos procesan la información a nivel celular podría abrir nuevas vías en la investigación sobre fisiología integrativa».

«Desde un punto de vista biomecánico y fisiológico, este proyecto nos permite investigar la eficiencia energética del cálculo biológico en comparación con los sistemas artificiales», añadió el profesor Alberto Minetti, catedrático de Fisiología y Biomecánica de la Universidad de Milán. «El potencial para estudiar los mecanismos adaptativos en las redes neuronales vivas es considerable. Los resultados de experimentos sencillos de equilibrio dinámico, por ejemplo, podrían obtenerse con un número significativamente menor de neuronas "biológicas"».

