SLB獲得多年期合約，支援阿曼能源發展

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)獲得Petroleum Development Oman (PDO)的兩份五年期合約，將為阿曼最大的油氣特許經營區——6號區塊的作業提供井口設備和人工舉升技術，同時推動國內價值(ICV)提升。

合約內容包括提供低壓、高壓及熱采井口設備，以及電潛泵(ESP)和螺杆泵(PCP)。這些解決方案可望提高採收率，並延長6號區塊資產的生產壽命。核心里程碑包括擴大在地製造能力，並在合約生效後六個月內啟動阿曼本土閘閥生產。

SLB中東和北非地區總裁Jesus Lamas表示：「獲得這些合約體現了我們對阿曼能源未來的堅定承諾，以及透過在地製造和人才培養推動國內價值提升的決心。透過在阿曼本土生產更多設備、投資培養阿曼專業人才，我們將確保以永續、本地驅動的方式協助PDO達成策略目標。我們專注于提供創新的井口和人工舉升解決方案，以提升生產效率並實現採收率最大化。透過持續投資於先進技術和客製化服務，我們以契合客戶不斷變化的營運需求的能力，支援他們達成生產和採收目標。」

井口設備將在SLB位於Rusayl的生產中心製造，電潛泵將在其位於Nizwa的組裝、維修和測試中心組裝，這將為數百名阿曼員工提供就業機會。SLB還將部署先進技術，包括15k SOLIDrill模組化小巧型井口系統、電潛泵監控系統以及電潛泵永磁馬達，這些技術可降低能耗並提升永續性。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪slb.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。