Wunderkind tritt dem Klaviyo Marketplace bei und bietet E-Commerce-Marken identitätsbasierte Personalisierung und Umsatzwachstum

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Wunderkind, die KI-Entscheidungsplattform, die Identitätsauflösung und kanalübergreifende Personalisierung zur Skalierung von Leistung und Reichweite bietet, gab heute sein offizielles Debüt auf dem Klaviyo App Marketplace bekannt.

Durch die Integration werden die Identitätserkenntnisse von Wunderkind direkt in das B2C-CRM von Klaviyo eingebunden und ermöglichen Echtzeit-Profile, -Segmente und -Flows, mit denen Marken mehr Kunden früher in ihrer Customer Journey erkennen und relevante Erlebnisse über E-Mail, SMS und andere von Klaviyo unterstützte Kanäle bereitstellen können.

Durch die Einbindung des branchenführenden Identity Network von Wunderkind – das auf mehr als 9 Milliarden Geräteprofilen und über einer Milliarde einzigartiger Benutzeridentitäten basiert – in das einheitliche Kundenprofil von Klaviyo können Marketer ihr Verständnis dafür stärken, wer ihre Kunden sind, Identitäten kanalübergreifend vereinheitlichen und Personalisierung über Klaviyo aktivieren, ohne ihre Technologieplattform komplexer zu gestalten.

„Gemeinsam bieten Klaviyo und Wunderkind eine zukunftssichere, leistungsstarke Lösung für Marken, die die Wirkung, Personalisierung und Effizienz ihrer Messaging-Programme maximieren möchten“, so Richard Jones, Chief Revenue Officer bei Wunderkind. „Diese Integration ermöglicht es Marken, identitätsbasierte Erkenntnisse direkt in Klaviyo zu aktivieren, sodass sie intelligentere Entscheidungen treffen, relevantere Erlebnisse bieten und messbares Umsatzwachstum erzielen können – alles aus einem einzigen System.“

Mit Wunderkind, das jetzt im Klaviyo Marketplace verfügbar ist, können Nutzer:

Mehr Besucher durch den proprietären Identitätsgraphen von Wunderkind identifizieren und Käufer über Sitzungen, Geräte und Marken hinweg erkennen.

Den langfristigen Customer Lifetime Value durch relevantere, konsistentere Erlebnisse steigern, die über die nativen Kanäle von Klaviyo bereitgestellt werden.

Den Umsatz durch eine größere Reichweite, höhere Übereinstimmungsraten und zeitlich besser abgestimmte Kampagnen steigern.

Die betriebliche Effizienz durch einfache Implementierung und schnelle Amortisation steigern.

Marken, die das Identitäts-Framework von Wunderkind nutzen, konnten ihre getriggerten Umsätze um das bis zu Achtfache steigern, während Marken, die Klaviyo einsetzen, bei der Aktivierung personalisierter, datengesteuerter Erlebnisse einen bis zu 75 % höheren Anstieg im Vergleich zu herkömmlichen ESPs verzeichnen.

„Wir freuen uns, Wunderkind im Klaviyo Marketplace willkommen zu heißen“, sagte Anne Prins, Vice President, Global Product Partnerships bei Klaviyo. „Diese Integration ermöglicht Marken den Zugriff auf Identitätsinformationen direkt in den Echtzeit-Kundenprofilen von Klaviyo und hilft ihnen, mehr Kunden zu erkennen, jede Interaktion zu personalisieren und stärkere Beziehungen aufzubauen – und das alles ohne zusätzliche Komplexität.“

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft und laden Sie die App herunter.

Über Wunderkind

Wunderkind definiert die Entscheidungsfindung im Marketing neu, indem es Identität und KI kombiniert, um personalisierte Leistungen in großem Maßstab zu erzielen. Unsere Autonomous Marketing Platform (AMP) nutzt einen proprietären Identitätsgraphen, der jährlich mehr als 9 Milliarden Geräte und mehr als 2 Billionen digitale Ereignisse verfolgt, um anonymen Web-Traffic in bekannte Kunden umzuwandeln, ohne dass Cookies von Drittanbietern erforderlich sind. AMP löst dynamisch Nachrichten per E-Mail, SMS und Anzeigen aus und optimiert dabei Kreativität, Kanal und Timing in Echtzeit. Durch die nahtlose Integration über SDKs, APIs und nativ mit ESPs passt es zu jedem Stack, ohne dass eine Umstellung der Plattform erforderlich ist. Marken wie Harley-Davidson und Kendra Scott vertrauen auf Wunderkind, um ihre Reichweite und ihren Umsatz zu steigern, mit einem jährlichen Umsatz von über 5 Milliarden US-Dollar und einer konstant erstklassigen Kanalperformance.

Über Klaviyo

Klaviyo (NYSE: KVYO) ist das B2C-CRM. Dank seiner integrierten Datenplattform und KI-Erkenntnissen kombiniert Klaviyo Marketing-Automatisierung, Analysen und Kundenservice in einer einheitlichen Lösung, die es Unternehmen leicht macht, ihre Kunden kennenzulernen und schneller zu wachsen. Klaviyo (CLAY-vee-oh) hilft beziehungsorientierten Marken wie Mattel, Glossier, Core Power Yoga, Daily Harvest und fast 200.000 anderen dabei, 1:1-Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten, die Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.