WeFi Technology Group conclut un partenariat avec une étoile montante du PGA Tour

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, fournisseur mondial de solutions technologiques dédiées au financement du fonds de roulement, a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat pluriannuel avec Aldrich Potgieter, élu rookie de l’année 2025 du PGA Tour et considéré comme l’un des jeunes golfeurs les plus prometteurs du circuit international.

S’appuyant sur sa plateforme alimentée par l’intelligence artificielle, WeFi Technology se positionne à l’intersection de la finance, de la technologie et de l’innovation dans plus de 40 pays à travers le monde. L'entreprise offre des solutions de fonds de roulement qui soutiennent et accélèrent la croissance de ses clients.

À seulement 19 ans, il s'est imposé sur la scène internationale en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du Korn Ferry Tour, une étape marquante qui révèle à la fois son talent exceptionnel et sa maturité compétitive. Depuis, sa progression fulgurante, couronnée par son premier titre sur le PGA Tour lors du Rocket Classic en juin dernier, l'a solidement établi parmi les nouveaux talents mondiaux du golf.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer à WeFi Technology sur la scène internationale », a déclaré Aldrich Potgieter. « Je suis fier de représenter une enseigne mondiale qui, tout comme moi, cultive l’esprit de compétition, est animée par l’innovation et vise sans relâche l’excellence au plus haut niveau », a-t-il ajouté.

« Aldrich est en train de redéfinir le golf par sa puissance et sa maîtrise de la distance. C’est une étoile montante, animée par une motivation sans faille et un esprit de compétition exceptionnel », a déclaré Adrian Liddiard, co-PDG de WeFi Technology Group. « Ces valeurs sont en parfaite adéquation avec celles de nos collaborateurs et avec la manière dont nous construisons et faisons croître notre entreprise. Nos clients évoluent sur des marchés mondiaux à la fois hautement concurrentiels et complexes ; dans notre domaine, innover et simplifier la complexité financière mondiale sont des leviers essentiels de notre réussite », a-t-il ajouté.

Au-delà des performances individuelles, ce partenariat illustre une véritable convergence entre l’excellence sportive et l’excellence entrepreneuriale. En vertu de cet accord, Aldrich Potgieter représentera WeFi Technology lors des événements du PGA Tour et dans le cadre de ses engagements professionnels, associant ainsi l’enseigne mondiale de l’entreprise à l’une des plateformes sportives les plus prestigieuses et les plus compétitives au monde.

« Pour WeFi Technology, ce partenariat illustre une philosophie que nous appliquons constamment dans l'ensemble de nos activités : identifier les talents émergents, leur apporter le soutien et les investissements appropriés, et leur permettre d'améliorer leurs performances de manière durable », a ajouté Adrian Liddiard. « Aldrich incarne pleinement ces valeurs et nous sommes fiers de l'accompagner dans sa progression sur la scène internationale », conclut-il.

