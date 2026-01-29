Andersen Consulting accueille la société collaboratrice HaystackID

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de cybersécurité et de technologie grâce à un accord de collaboration avec HaystackID, un fournisseur américain de services de découverte électronique, de données juridiques et de cyber-découverte.

Créé en 2011, HaystackID travaille en étroite collaboration avec des cabinets d'avocats, des sociétés et des agences gouvernementales pour gérer des questions juridiques complexes et gourmandes en données, y compris les litiges civils, les enquêtes réglementaires et les investigations internes. Le cabinet offre un soutien de bout en bout en matière de litiges grâce à des services de cyber-découverte, de forensique numérique, d'examen géré, de conformité et de gouvernance de l'information, permettant aux clients d'identifier, d'analyser et de produire de manière défendable des données critiques. En s'appuyant sur des plateformes propriétaires axées sur l'IA et des équipes d'examen dirigées par des experts, HaystackID soutient des clients en Amérique du Nord et en Europe, y compris des entreprises du Fortune 100.

« À mesure que les environnements juridiques et réglementaires deviennent plus axés sur les données et plus sensibles au facteur temps, nous continuons de faire évoluer nos capacités de soutien aux litiges, de l’analyse avancée et de l’IA générative aux flux de travail d’examen défendables », déclare Hal Brooks, CEO de HaystackID. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’étendre ces capacités aux organisations confrontées à des litiges numériques de plus en plus complexes. »

Le président du conseil et CEO mondial d’Andersen Mark L. Vorsatz ajoute : « Les offres de services de HaystackID élargissent de manière significative l’offre de cybersécurité de notre organisation, ce qui nous permet de fournir aux clients une approche plus complète et de bout en bout de la protection des données sensibles tout en répondant aux exigences juridiques et réglementaires complexes ».

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.