-

WeFi Technology Group宣布与PGA巡回赛新星建立合作关系

共同的愿景、竞争力和雄心壮志，奠定了与2025年PGA年度最佳新人多年合作的基石。

original Aldrich Potgieter，2025年PGA巡回赛年度最佳新人，也是国际高尔夫巡回赛上最有前途的年轻球员之一。

Aldrich Potgieter，2025年PGA巡回赛年度最佳新人，也是国际高尔夫巡回赛上最有前途的年轻球员之一。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技赋能型营运资金解决方案供应商WeFi Technology Group今日宣布与2025年PGA巡回赛年度最佳新人、国际高尔夫球坛最具潜力的新星之一——Aldrich Potgieter达成多年品牌合作协议。

WeFi Technology凭借其人工智能平台，在全球40多个国家开展业务，融合金融、科技和创新，提供助力客户发展的营运资金解决方案。

Potgieter年仅19岁时便成为光辉国际巡回赛（Korn Ferry Tour）历史上最年轻的冠军，这一里程碑式的成就展现了他的卓越天赋和成熟的竞技水平。此后，他一路高歌猛进，去年6月在火箭精英赛（Rocket Classic）上斩获个人首个PGA巡回赛冠军，稳居新一代全球顶尖高尔夫球员之列。

Aldrich Potgieter表示：“我非常高兴能与WeFi Technology在全球舞台上携手合作。能够代表这样一个全球品牌让我倍感自豪，它和我一样，拥抱竞争，致力于创新，并始终专注于追求最高水平。”

WeFi联合首席执行官Adrian Liddiard表示：“Aldrich正凭借其挥杆力量和击球距离改变着这项运动。这位冉冉升起的新星充满斗志且极具竞争力。这些价值观与我们的员工以及我们构建和发展业务的方式不谋而合。我们的客户活跃于竞争激烈且复杂的全球市场。在当今世界，通过创新改变游戏规则并破解全球金融难题，是决定我们成功的关键所在。”

除个人成就之外，此次合作也体现了高水平体育与高水平商业之间更广泛的契合。根据协议，Potgieter将代表WeFi Technology出席PGA巡回赛赛事和职业活动，从而将公司的全球品牌与全球最具竞争力和知名度的体育平台之一紧密联系起来。

“对于WeFi Technology而言，此次合作体现了我们贯穿整个业务始终的理念：尽早发现人才，提供恰当的支持和投资，让成绩随时间的推移而不断提升。”Liddiard补充道，“Aldrich具备这些品质，我们很荣幸能够支持他在世界舞台上的征程。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如需咨询WeFi Technology Group相关媒体事宜，请联系：victoria@innocomm.co.za

Industry:

WeFi Technology Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

如需咨询WeFi Technology Group相关媒体事宜，请联系：victoria@innocomm.co.za

More News From WeFi Technology Group

WeFi Technology Group——为科技分销商打开融资通道

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着数字项目规模扩大、复杂度提升，科技供应链正面临压力，这让科技渠道的资源愈发紧张。尤其是小型分销商，它们难以获得优惠的融资条款。 International Finance Corporation (IFC)的数据显示，小型企业将超过40%的营运资金用于支付供应商，其融资缺口中至少有20%源于供应链付款延迟。这些问题会制约科技渠道发展，尤其在追求云计算和人工智能等数字化机遇的新兴市场。 Wei Cheng Wong表示：“分销商经常面临与现金流不匹配的短期供应商付款条款，且由于缺乏信用保险或抵押品，银行往往避而远之。不仅如此，付款行为不规范和透明度不足更增加了融资难度。” 解决此类问题能为渠道市场释放巨大价值与增长潜力，这也是Wei Cheng Wong近期被任命为WeFi Technology Group亚太及日本地区(APJ)投资组合管理负责人后的工作重点。 她在Scotiabank和AMBank Group等机构积累了13年的企业银行业务经验，其当前职位与企业银行工作高度相似，均涉及结构性信贷解决方案、风险管理和...

WeFi Technology Group：解锁科技分销渠道的投资机遇

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 如今，全球57.8亿人使用手机，占世界人口的70%以上。拥有互联网接入的人数几乎相当，且每年新增超过1亿用户（《2025年全球数字概览报告》）。这些庞大数字的背后，是成体系的软件与硬件系统。全球已实现数字化。数字技术成为现代文明的支柱。 这一进程仍处于早期阶段。获取、资助并交付新数字产品的能力，对强化这一支柱至关重要。今天的焦点是人工智能。明天将是机器人技术、脑机接口和量子技术。为维持这种增长与现代化，传统系统也必须升级转型，这将在金融服务如何应对技术分销挑战方面形成重大分水岭。 WeFi Technology Group创新解决方案助理副总裁Kristina Promet表示：“传统系统往往缺乏当今快节奏全球IT分销链所需的灵活性、速度和集成能力。传统供应商往往专注于标准化产品和僵化的流程，难以全面应对技术经销商、厂商和金融机构在多元化市场中面临的独特挑战。尤其是新兴市场的渠道合作伙伴，因信贷获取途径有限、风险管理过时及缺乏本地化解决方案而落后于人。” Promet职业生涯的大部分时间都专注于在这类复杂环境中创造更优的...

WeFi Technology Group：从前端革新渠道金融模式

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着技术投资在各市场激增，渠道金融正进入关键阶段——既蕴含重大机遇，也面临迫切的演进需求。 全球IT行业持续成为经济增长中最具活力与韧性的引擎之一。然而，交易复杂度上升、流程碎片化及传统信用结构等问题，正推动市场对更具适应性的金融解决方案的需求，以解决技术渠道合作伙伴与其资金获取方式之间的鸿沟。 Kyung "KC" Choi指出，人工智能领域的投资凸显了这些鸿沟。据Grand View Research预测，到2030年，人工智能市场的规模将达1.81万亿美元。 “支持AI基础设施部署的大规模GPU服务器交易激增，这类高价值交易需要更加敏捷、可扩展且定制化的金融解决方案。传统融资架构难以在全球范围内规模化适应此类部署的规模、速度及复杂性。” Choi是WeFi Technology Group亚太/日本(APJ)地区新任业务拓展副总裁，对复杂的渠道交易颇具经验。他的从业经历包括在GE Capital和Wells Fargo搭建渠道金融业务，业务涵盖结构化金融与传统金融领域，尤其侧重能够推动跨区域增长、提升可扩展性、增强...
Back to Newsroom