WeFi Technology Group宣布与PGA巡回赛新星建立合作关系

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技赋能型营运资金解决方案供应商WeFi Technology Group今日宣布与2025年PGA巡回赛年度最佳新人、国际高尔夫球坛最具潜力的新星之一——Aldrich Potgieter达成多年品牌合作协议。

WeFi Technology凭借其人工智能平台，在全球40多个国家开展业务，融合金融、科技和创新，提供助力客户发展的营运资金解决方案。

Potgieter年仅19岁时便成为光辉国际巡回赛（Korn Ferry Tour）历史上最年轻的冠军，这一里程碑式的成就展现了他的卓越天赋和成熟的竞技水平。此后，他一路高歌猛进，去年6月在火箭精英赛（Rocket Classic）上斩获个人首个PGA巡回赛冠军，稳居新一代全球顶尖高尔夫球员之列。

Aldrich Potgieter表示：“我非常高兴能与WeFi Technology在全球舞台上携手合作。能够代表这样一个全球品牌让我倍感自豪，它和我一样，拥抱竞争，致力于创新，并始终专注于追求最高水平。”

WeFi联合首席执行官Adrian Liddiard表示：“Aldrich正凭借其挥杆力量和击球距离改变着这项运动。这位冉冉升起的新星充满斗志且极具竞争力。这些价值观与我们的员工以及我们构建和发展业务的方式不谋而合。我们的客户活跃于竞争激烈且复杂的全球市场。在当今世界，通过创新改变游戏规则并破解全球金融难题，是决定我们成功的关键所在。”

除个人成就之外，此次合作也体现了高水平体育与高水平商业之间更广泛的契合。根据协议，Potgieter将代表WeFi Technology出席PGA巡回赛赛事和职业活动，从而将公司的全球品牌与全球最具竞争力和知名度的体育平台之一紧密联系起来。

“对于WeFi Technology而言，此次合作体现了我们贯穿整个业务始终的理念：尽早发现人才，提供恰当的支持和投资，让成绩随时间的推移而不断提升。”Liddiard补充道，“Aldrich具备这些品质，我们很荣幸能够支持他在世界舞台上的征程。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。