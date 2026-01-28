France : TotalEnergies fournira 800 GWh d’électricité renouvelable au papetier SWM pendant 10 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et SWM, acteur majeur de l’industrie papetière, annoncent la signature d’un contrat pour la fourniture d’électricité renouvelable avec un profil de livraison constant (Clean Firm Power) aux trois usines de SWM en France (Papeteries de Saint Girons, PDM Industries et LTR Industries).

Ce contrat débutera en janvier 2026 pour 10 ans et représentera un volume total de 800 GWh. TotalEnergies fournira cette électricité à partir d’environ 50 MW issus de son portefeuille d’actifs de production renouvelable existants en France pour garantir à SWM une électricité compétitive, stable et à faible intensité carbone, répondant aux besoins de l’industrie papetière.

« Nous nous réjouissons d’accompagner SWM dans sa démarche de décarbonation et sa recherche de compétitivité grâce à nos solutions “clean firm power”. Ce contrat illustre la capacité de TotalEnergies à proposer des offres sur-mesure, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients industriels en France. Ces solutions s’appuient sur notre portefeuille de production intégrée combinant à la fois actifs renouvelables et actifs flexibles », a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies.

« Cet accord sécurise la moitié de nos besoins en électricité en France à partir de sources renouvelables pour la prochaine décennie, une étape décisive vers notre engagement de réduire significativement nos émissions de Scope 1 et 2 d’ici 2033. Pour une industrie électro-intensive comme la nôtre, il ne s’agit pas seulement d’une avancée environnementale ; c’est un investissement stratégique qui nous offre une meilleure prévisibilité des coûts et renforce notre capacité à proposer à nos clients des solutions véritablement durables », a déclaré Giuliano Scilio, Vice President & CIO chez SWM.

À propos de SWM

SWM International est le principal fournisseur mondial de solutions de fibre haut de gamme, très techniques et légères, avec une expertise approfondie dans les papiers reconstitués. Forte de plusieurs siècles d’expérience dans la fabrication de papier et résolument engagée à accélérer la transition vers des solutions plus sûres et plus durables, l’entreprise s’appuie sur un vaste portefeuille de produits, une présence mondiale et des services experts pour stimuler l’innovation sur l’ensemble de ses marchés. Cela inclut des applications avec et sans combustion, ainsi que des catégories de nouvelle génération telles que le tabac chauffé et les solutions d’administration orale. Les fibres naturelles avancées de l’entreprise jouent également un rôle essentiel dans un large éventail de secteurs, notamment le stockage d’énergie, la protection de surface, la filtration et l’emballage.

SWM International, dont le siège est situé au Luxembourg, emploie près de 2 000 professionnels dédiés sur ses sites en Europe, aux États‑Unis, en Amérique latine et en Asie.

Des solutions sur mesure adaptées aux clients de TotalEnergies partout dans le monde

Ce contrat de vente d’électricité à SWM vient s’ajouter aux contrats déjà signés par TotalEnergies avec Google, Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

A fin octobre 2025, TotalEnergies dispose de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

