Laserfiche breidt AI-gestuurde gegevensverwerking uit met automatische classificatie om data om te zetten in bedrijfsinformatie

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, de toonaangevende SaaS-aanbieder van intelligent contentbeheer, heeft vandaag belangrijke verbeteringen aangekondigd voor zijn AI-gestuurde tool voor gegevensextractie, Smart Fields. De update introduceert automatische documentclassificatie en -tagging, waardoor organisaties in enkele seconden van ongestructureerde content naar weloverwogen beslissingen kunnen overstappen.

Door gebruik te maken van natuurlijke taalprompts in plaats van rigide, op regels gebaseerde OCR, kan Smart Fields nu het documenttype identificeren – zoals facturen, belastingformulieren of studentenoverzichten – en automatisch de juiste metadatasjabloon toepassen met behulp van AI.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.