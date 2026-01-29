-

Laserfiche breidt AI-gestuurde gegevensverwerking uit met automatische classificatie om data om te zetten in bedrijfsinformatie

Nieuwe intelligente functies organiseren en classificeren documenten automatisch, waardoor de manier waarop organisaties informatie op grote schaal beheren, verandert.

Laserfiche's AI-powered Smart Fields helps customers capture metadata from content such as financial documents, vendor forms and legal contracts, cutting document management processes down from months to seconds.

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, de toonaangevende SaaS-aanbieder van intelligent contentbeheer, heeft vandaag belangrijke verbeteringen aangekondigd voor zijn AI-gestuurde tool voor gegevensextractie, Smart Fields. De update introduceert automatische documentclassificatie en -tagging, waardoor organisaties in enkele seconden van ongestructureerde content naar weloverwogen beslissingen kunnen overstappen.

Door gebruik te maken van natuurlijke taalprompts in plaats van rigide, op regels gebaseerde OCR, kan Smart Fields nu het documenttype identificeren – zoals facturen, belastingformulieren of studentenoverzichten – en automatisch de juiste metadatasjabloon toepassen met behulp van AI.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Linda Domingo
Communications Director, Laserfiche
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688 toest. 234

Industry:

Laserfiche

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Linda Domingo
Communications Director, Laserfiche
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688 toest. 234

More News From Laserfiche

Samenvatting: Laserfiche is een 'Leider' in de Enterprise Content Management - Enterprise Data Quadrant van Info-Tech Research Group

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche — de toonaangevende SaaS-aanbieder van intelligent contentbeheer en bedrijfsprocessenautomatisering — is een 'Leider' in de Enterprise Content Management – Enterprise Data Quadrant Report van Info-Tech Research Group. Met de meeste reviews van alle leveranciers en een samengestelde score van 9.1, werd Laserfiche het hoogst gerangschikt voor Product Features en voor Satisfaction. “Laserfiche is vereerd met de erkenning als Leider in de ECM Data Qua...

Samenvatting: Laserfiche benoemd tot leider in Nucleus Research Content Services and Collaboration Value Matrix 2025

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, de toonaangevende SaaS-leverancier van intelligent contentmanagement en bedrijfsprocesautomatisering, is in de Nucleus Research Technology Value Matrix voor Content Services and Collaboration voor het 10e jaar op rij leider. Van de beoordeelde leveranciers scoort Laserfiche het hoogst op het gebied van bruikbaarheid. Download hier een exemplaar van het rapport. "Als leider in de Value Matrix van dit jaar werd Laserfiche het hoogst beoordeeld op b...

Samenvatting: Laserfiche erkend als een Gartner® Peer Insights™ 'Customers' Choice' voor documentbeheer in 2025

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, de toonaangevende SaaS-leverancier van intelligent contentmanagement en bedrijfsprocesautomatisering, is uitgeroepen tot Customers' Choice in het Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Document Management-rapport van 2025. Deze onderscheiding is gebaseerd op klantbeoordelingen. Leveranciers die in het kwadrant 'Customers' Choice' rechtsboven in het rapport 'Voice of the Customer' staan, hebben scores die gelijk zijn aan of hoger zijn dan...
Back to Newsroom