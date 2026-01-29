Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą HaystackID

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i technologii wraz z zawarciem umowy o współpracy z amerykańską firmą HaystackID świadczącą usługi eDiscovery, usługi w zakresie danych prawnych oraz usługi wykrywania wzorców w cyberprzestrzeni.

Założona w 2011 r. firma HaystackID ściśle współpracuje z kancelariami prawnymi, korporacjami i organami administracji państwowej w celu zarządzania złożonymi kwestiami prawnymi, z którymi wiążą się duże ilości danych, takimi jak postępowania cywilne, dochodzenia organów regulacyjnych oraz dochodzenia wewnętrzne. Firma świadczy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie sporów sądowych w drodze wykrywania wzorców w cyberprzestrzeni, cyfrowych analiz kryminalistycznych, zarządzanych przeglądów, procesów zapewniania zgodności z przepisami oraz usług zarządzania informacjami, umożliwiając klientom identyfikowanie i analizowanie krytycznych danych oraz przygotowywanie ich z myślą o wykorzystaniu na potrzeby obrony. Dzięki wykorzystaniu autorskich platform wspomaganych AI oraz zespołów weryfikacyjnych pod kierownictwem ekspertów HaystackID wspiera klientów z Ameryki Północnej i Europy, w tym spółki sklasyfikowane w rankingu Fortune 100.

– Otoczenie prawne i regulacyjne w coraz większym stopniu opiera się na danych i znajduje się pod coraz większą presją czasu, dlatego nieustannie rozwijamy zdolności w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych, wykorzystując zarówno zaawansowane analizy i generatywną AI, jak i procesy weryfikacyjne służące obronie – powiedział Hal Brooks, dyrektor generalny HaystackID. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting pozwala nam rozszerzyć te zdolności na organizacje mierzące się z coraz bardziej skomplikowanymi sporami dotyczącymi aspektów cyfrowych.

– Oferta usług HaystackID pozwala naszej organizacji znacząco zwiększyć potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a tym samym możemy zapewnić klientom bardziej kompleksowe, całościowe podejście do ochrony danych wrażliwych przy jednoczesnym spełnieniu zawiłych wymogów prawnych i regulacyjnych – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.