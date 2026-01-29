-

Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą HaystackID

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i technologii wraz z zawarciem umowy o współpracy z amerykańską firmą HaystackID świadczącą usługi eDiscovery, usługi w zakresie danych prawnych oraz usługi wykrywania wzorców w cyberprzestrzeni.

Założona w 2011 r. firma HaystackID ściśle współpracuje z kancelariami prawnymi, korporacjami i organami administracji państwowej w celu zarządzania złożonymi kwestiami prawnymi, z którymi wiążą się duże ilości danych, takimi jak postępowania cywilne, dochodzenia organów regulacyjnych oraz dochodzenia wewnętrzne. Firma świadczy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie sporów sądowych w drodze wykrywania wzorców w cyberprzestrzeni, cyfrowych analiz kryminalistycznych, zarządzanych przeglądów, procesów zapewniania zgodności z przepisami oraz usług zarządzania informacjami, umożliwiając klientom identyfikowanie i analizowanie krytycznych danych oraz przygotowywanie ich z myślą o wykorzystaniu na potrzeby obrony. Dzięki wykorzystaniu autorskich platform wspomaganych AI oraz zespołów weryfikacyjnych pod kierownictwem ekspertów HaystackID wspiera klientów z Ameryki Północnej i Europy, w tym spółki sklasyfikowane w rankingu Fortune 100.

– Otoczenie prawne i regulacyjne w coraz większym stopniu opiera się na danych i znajduje się pod coraz większą presją czasu, dlatego nieustannie rozwijamy zdolności w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych, wykorzystując zarówno zaawansowane analizy i generatywną AI, jak i procesy weryfikacyjne służące obronie – powiedział Hal Brooks, dyrektor generalny HaystackID. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting pozwala nam rozszerzyć te zdolności na organizacje mierzące się z coraz bardziej skomplikowanymi sporami dotyczącymi aspektów cyfrowych.

– Oferta usług HaystackID pozwala naszej organizacji znacząco zwiększyć potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a tym samym możemy zapewnić klientom bardziej kompleksowe, całościowe podejście do ochrony danych wrażliwych przy jednoczesnym spełnieniu zawiłych wymogów prawnych i regulacyjnych – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolish

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wraz z nawiązaniem współpracy z RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia ofertę usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, zawierając umowę o współpracy z firmą RedLegg wyspecjalizowaną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, która słynie z usług zarządzanych służących wykrywaniu zagrożeń oraz usług doradczych w tym zakresie. Firma RedLegg z siedzibą w USA, która powstała w 2008 r., dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na ograniczaniu ryzyka, usługach zarządzan...

Andersen Consulting pogłębia ofertę w zakresie cyfrowej transformacji, nawiązując współpracę z firmą Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Silver Creek, wiodącym dostawcą strategii w zakresie danych, analiz, usług opracowywania aplikacji i usług automatyzacji wspomaganych AI. Silver Creek Software to wiodący dostawca usług technologicznych z siedzibą w kanadyjskiej prowincji Alberta, który specjalizuje się w przekształcaniu organizacji za pomocą danych i rozwiązań biznesowych. Firma, która powstała w 1998 roku, oferuje kompleksowe u...

Andersen Consulting wzmacnia ofertę w zakresie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z włoską firmą Internet & Idee, agencją konsultingową wyspecjalizowaną w technologiach cyfrowych, wzmacniając tym samym potencjał w zakresie dostarczania zintegrowanych rozwiązań wspomaganych technologią. Założona w 1998 r. firma Internet & Idee świadczy usługi w zakresie opracowywania strategii cyfrowych, oprogramowania, testów i zapewniania jakości, a także handlu elektronicznego i rozwiązań mobilnych. Firm...
Back to Newsroom