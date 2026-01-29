-

SLB si aggiudica vari contratti pluriennali per sostenere lo sviluppo energetico dell’Oman

Tecnologie e soluzioni avanzate daranno impulso all’efficienza produttiva e massimizzeranno il recupero

The contracts include the provision of low-pressure, high-pressure, and thermal wellheads, as well as electric submersible pumps (ESPs) and progressive cavity pumps (PCPs). These solutions are expected to increase recovery rates and extend the productive life of Block-6 assets.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha ricevuto da Petroleum Development Oman (PDO) l’assegnazione di due contratti quinquennali per la fornitura di teste pozzo e tecnologie di sollevamento artificiale per le operazioni nel Block-6, la più grande concessione di petrolio e gas dell’Oman, promuovendo al contempo il valore locale.

I contratti prevedono la fornitura di teste pozzo a bassa pressione, alta pressione e termiche, di elettropompe sommerse e di pompe a cavità progressiva. Si prevede che queste soluzioni aumenteranno i tassi di recupero e prolungheranno la durata degli asset del Block-6. Fra i traguardi principali figurano l’espansione delle capacità produttive locali e l’avvio della produzione di valvole a saracinesca fabbricate in Oman entro sei mesi dall’inizio delle attività.

Release Versions
