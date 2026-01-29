アンダーセン・コンサルティング、提携企業のHaystackIDを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国を拠点とするeディスカバリー、法的データ、サイバー・ディスカバリー・サービスを提供するHaystackIDと協業契約を締結し、サイバーセキュリティーおよびテクノロジー分野の機能強化を図ります。

2011年設立のHaystackIDは、法律事務所、企業、政府機関と密接に連携し、民事訴訟、規制当局による審査、内部調査など、複雑でデータ集約型の法務案件を管理しています。サイバー・ディスカバリー、デジタル・フォレンジック、マネージド・レビュー、コンプライアンス、情報ガバナンス・サービスを通じたエンド・ツー・エンドの訴訟サポートを提供し、これにより、顧客は重要なデータを特定、分析し、証拠として有効な形で提出することができます。独自のAI駆動型プラットフォームと専門家主導のレビュー体制を活用し、フォーチュン100企業を含む北米および欧州の顧客を支えています。

HaystackIDの最高経営責任者（CEO）であるハル・ブルックス氏は、「法規制環境がよりデータ主導で時間的制約を伴うようになる中、当社は高度分析や生成AIから法的有効性を備えたレビュー工程にいたるまで、訴訟支援の能力を継続的に強化しています」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、ますます複雑化するデジタル紛争に直面する組織に対し、当社のこうした機能を提供することが可能となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「HaystackIDのサービスは、当社のサイバーセキュリティー・サービス提供を実質的に拡充するものです。これにより、複雑な法規制要件を満たしつつ、機密データ保護のためのより包括的でエンド・ツー・エンドのアプローチを顧客に提供できるようになります」と付け加えています。

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

