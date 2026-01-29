-

アンダーセン・コンサルティング、提携企業のHaystackIDを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国を拠点とするeディスカバリー、法的データ、サイバー・ディスカバリー・サービスを提供するHaystackIDと協業契約を締結し、サイバーセキュリティーおよびテクノロジー分野の機能強化を図ります。

2011年設立のHaystackIDは、法律事務所、企業、政府機関と密接に連携し、民事訴訟、規制当局による審査、内部調査など、複雑でデータ集約型の法務案件を管理しています。サイバー・ディスカバリー、デジタル・フォレンジック、マネージド・レビュー、コンプライアンス、情報ガバナンス・サービスを通じたエンド・ツー・エンドの訴訟サポートを提供し、これにより、顧客は重要なデータを特定、分析し、証拠として有効な形で提出することができます。独自のAI駆動型プラットフォームと専門家主導のレビュー体制を活用し、フォーチュン100企業を含む北米および欧州の顧客を支えています。

HaystackIDの最高経営責任者（CEO）であるハル・ブルックス氏は、「法規制環境がよりデータ主導で時間的制約を伴うようになる中、当社は高度分析や生成AIから法的有効性を備えたレビュー工程にいたるまで、訴訟支援の能力を継続的に強化しています」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、ますます複雑化するデジタル紛争に直面する組織に対し、当社のこうした機能を提供することが可能となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「HaystackIDのサービスは、当社のサイバーセキュリティー・サービス提供を実質的に拡充するものです。これにより、複雑な法規制要件を満たしつつ、機密データ保護のためのより包括的でエンド・ツー・エンドのアプローチを顧客に提供できるようになります」と付け加えています。

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

mediainquiries@Andersen.com

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
mediainquiries@Andersen.com

