A WeFi Technology Group anuncia parceria com PGA Tour Rising Star

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A WeFi Technology Group, provedora global de soluções de capital de giro com tecnologia integrada, anunciou hoje uma parceria plurianual com Aldrich Potgieter, o PGA Tour Rookie de 2025 e um dos jovens jogadores mais promissores do circuito internacional de golfe.

Aproveitando sua plataforma com inteligência artificial, o WeFi Technology opera na interseção de finanças, tecnologia e inovação em mais de 40 países ao redor do mundo, fornecendo soluções de capital de giro que impulsionam o crescimento de seus clientes.

Potgieter alcançou destaque mundial com apenas 19 anos, quando se tornou o vencedor mais jovem da história do Korn Ferry Tour, um marco que sinalizou tanto talento de elite quanto maturidade competitiva. Sua rápida progressão desde então, conquistando seu primeiro título do PGA Tour no Rocket Classic em junho do ano passado, o posicionou firmemente entre a próxima geração de competidores globais do golfe.

"Estou extremamente entusiasmado com a parceria com a WeFi Technology no cenário global", disse Aldrich Potgieter. "Tenho orgulho de representar uma marca global que, assim como eu, abraça a competição, é movida pela inovação e está incansavelmente focada em alcançar o mais alto nível de desempenho."

“Aldrich está mudando o esporte com sua potência e alcance. Ele é uma estrela em ascensão, determinado e extremamente competitivo”, disse Adrian Liddiard, co-CEO da WeFi. “Esses mesmos valores se alinham com nossos funcionários e com a forma como construímos e expandimos nossos negócios. Nossos clientes operam em mercados globais competitivos e complexos. Em nosso mundo, mudar o jogo por meio da inovação e solucionar a complexidade das finanças globais são fatores essenciais para o nosso sucesso.”

Além das conquistas individuais, a parceria reflete um alinhamento mais amplo entre o esporte de alto rendimento e os negócios de alto desempenho. Segundo o acordo, Potgieter representará a WeFi Technology e todo o PGA Tour em eventos e compromissos profissionais, alinhando a marca global da empresa a uma das plataformas esportivas mais competitivas e reconhecidas do mundo.

“Para a WeFi Technology, a parceria reflete uma filosofia aplicada de forma consistente em toda a empresa: identificar talentos precocemente, fornecer o suporte e o investimento certos e permitir que o desempenho se multiplique ao longo do tempo”, acrescentou Liddiard. “Aldrich personifica essas qualidades e temos orgulho de apoiar sua trajetória no cenário mundial.”

