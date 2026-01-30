Ubitus schließt Partnerschaft mit der Stadt Maizuru (Kyoto), um ein KI-Rechenzentrums-Projekt zu starten und ein führendes KI-GPU-Zentrum in Japan aufzubauen

MAIZURU, Japan--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (Sitz: Shinjuku, Tokio; Representative Director und CEO: Wesley Kuo), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Streaming- und KI-Lösungen, nimmt am 29. Januar 2026 an einer feierlichen Vertragsunterzeichnung zum Grundstückserwerb und einer Pressekonferenz gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Maizuru (Präfektur Kyoto) teil.

Während des Events wird Ubitus seinen umfassenden Plan zur Errichtung eines KI-Rechenzentrums in Maizuru offiziell vorstellen. Damit startet das Unternehmen die Bauphase seines Vorhabens, ein erstklassiges KI-GPU-Zentrum in Japan anzusiedeln.

Mit diesem Grundstücksvertrag wird der erste bedeutende Meilenstein erreicht, seitdem Ubitus für eine umfangreiche Investitionsförderung durch das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) ausgewählt wurde. Die Fördermittel wird das Unternehmen zum Aufbau einer führenden KI-GPU-Infrastruktur in Japan verwenden. Sie symbolisiert auch einen wichtigen Schritt für die Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung, Kommunalverwaltungen und Privatwirtschaft zur Förderung der Entwicklung der KI-Infrastruktur in Japan.

Maizuru City AI Data Center: Der erste Schritt auf dem Weg zum führenden KI-GPU-Zentrum Japans

Das geplante KI-Rechenzentrum wird auf einem Gelände von etwa 2,3 Hektar (rund 23.000 Quadratmeter) in Maizuru (Präfektur Kyoto) errichtet. Der Standort ist aufgrund seiner günstigen Bodenbeschaffenheit und Infrastruktur sowie der Nähe zu Hafen- und Logistikeinrichtungen bestens für die Entwicklung einer hochdichten und extrem zuverlässigen KI-Computing-Infrastruktur geeignet.

Hinsichtlich der Projektentwicklung verfolgt das KI-Datenzentrum der Stadt Maizuru eine Strategie der phasenweisen Umsetzung.

In Phase 1 liegt der Schwerpunkt auf der Errichtung des Rechenzentrums und der schrittweisen Bereitstellung der wichtigsten Einrichtungen und Betriebskapazitäten. Phase 2 wird die Kapazität an die steigenden Anforderungen generativer KI und großer Sprachmodelle anpassen und so das mittel- bis langfristige Wachstum der Computing-Nachfrage unterstützen.

Dieser flexible Erweiterungsplan ermöglicht dem KI-Rechenzentrum, mit der steigenden Branchennachfrage Schritt zu halten und zugleich seine betriebliche Effizienz und langfristige Nachhaltigkeit zu wahren.

Nach den vorliegenden Plänen soll der Bau im Jahr 2026 starten. Die Fertigstellung der wesentlichen Bauarbeiten ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

KI-Rechenkern der nächsten Generation mit NVIDIA Blackwell × NeoCloud

Das Maizuru City AI Data Center wird vollständig auf die neueste Generation der Blackwell-GPU-Architektur von NVIDIA zurückgreifen, die speziell für eine effiziente Unterstützung von Training und Inferenz für generative KI und große Sprachmodelle entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht den Einsatz von GPUs mit hoher Dichte und die kontinuierliche Bewältigung umfangreicher Workloads. Damit zählt die Einrichtung zu den wenigen in Japan, die den Anforderungen der nächsten Generation im Bereich KI-Computing gerecht werden.

Die gesamte Computing-Architektur basiert auf NeoCloud, das eine hierarchische Planung, verteiltes Computing und eine flexible Ressourcenverwaltung gewährleistet. Dieses Design erlaubt eine dynamische Zuweisung von GPU-Ressourcen auf Basis regionaler, branchenspezifischer und projektbezogener KI-Anforderungen. Auf diese Weise wird die Recheneffizienz gesteigert, während zugleich die Latenz verkürzt und Engpässe vermieden werden, die mit zentralisierten Architekturen einhergehen.

Durch die tiefgreifende Integration von NVIDIA Blackwell-GPUs und der NeoCloud-Architektur wird das Maizuru City AI Data Center mit seiner hohen Skalierbarkeit und Systemstabilität als wichtige Recheninfrastruktur zur langfristigen Entwicklung der japanischen KI-Branche beitragen.

Warum Maizuru? Eine strategische Stadt für das KI-Zeitalter

Ubitus hat Maizuru aufgrund der zahlreichen Vorteile der Stadt, die für die Entwicklung einer KI-Infrastruktur unverzichtbar sind, als Standort für sein KI-Rechenzentrum ausgewählt. Zu diesen Vorteilen zählen:

Stabile Stromversorgung

Standortwahl unter Berücksichtigung von Katastrophenrisiken

Hochentwickelte Hafen- und Logistikinfrastruktur

Stark koordinierte Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privatsektor

Die Kombination dieser Faktoren macht Maizuru zu einem idealen Standort, der Stabilität, Skalierbarkeit und die Erfüllung langfristiger betrieblicher Anforderungen garantiert. Darüber hinaus leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung des Ziels von Ubitus, eine überregionale GPU-Infrastruktur in ganz Japan aufzubauen.

Langfristige KI-Zusammenarbeit mit der japanischen Regierung: Von der Modellentwicklung bis zur Bereitstellung der Infrastruktur

Das Projekt Maizuru City AI Data Center baut auf der langfristigen KI-Strategie von Ubitus in Japan auf, die von der Modellentwicklung bis zur Bereitstellung der Recheninfrastruktur reicht.

2024 | Aufnahme in das GENIAC-Programm des METI: Entwicklung eines großen Sprachmodells für Ostasien (405B)

Im Rahmen des GENIAC-Programms hat Ubitus ein großes Sprachmodell mit 405 Milliarden Parametern (405B) entwickelt, das für ostasiatische Sprachen optimiert ist und Japanisch, traditionelles Chinesisch und Englisch unterstützt. Das Modell wurde auf die Bereiche Kultur, Tourismus und Bildung angewendet und hat bei mehreren Benchmarktests ein überragendes multilinguales Textverständnis unter Beweis gestellt.

2025 | Einführung eines führenden KI-Sprachmodells für Tourismus und Kultur in Japan

Auf der Grundlage des 405B-Modells hat Ubitus eine KI-Lösung eingeführt, die japanisches Kultur- und Ortswissen integriert. In Maizuru kam der virtuelle KI-Tourguide „Chokimaru“ zum Einsatz, um in Echtzeit mehrsprachige Fragen und Antworten, Führungen und Übersetzungsdienste in Japanisch, Englisch und Chinesisch anzubieten und so KI-Anwendungen in reale Szenarien der Tourismusbranche zu integrieren.

2026 | Weiterentwicklung der regionenübergreifenden GPU-Infrastruktur (NeoCloud)

Aufbauend auf NeoCloud entwickelt Ubitus eine GPU-Computing-Umgebung, die sich dynamisch an regionale Anforderungen anpassen lässt und schrittweise ein hochgradig resilientes und effizientes landesweites KI-Computing-Netzwerk erschafft.

Blick in die Zukunft

Mit Blick nach vorne wird Ubitus seine technologische und industrielle Kooperation in Japan mit NeoCloud als zentrales Element seiner Strategie weiter vertiefen. Durch den Aufbau und Betrieb einer KI-Infrastruktur will das Unternehmen vor Ort neue Arbeitsplätze in technischen und operativen Bereichen schaffen, die Talentförderung vorantreiben und die industrielle Modernisierung der Region fördern.

Parallel dazu wird Ubitus eine skalierbare und flexible KI-Computing-Infrastruktur aufbauen, die lokalen Bereitstellungskapazitäten stärken und die Hürden für die Einführung von KI in der Industrie und in Behörden in ganz Japan senken. Im Zuge dieser Maßnahmen werden reale KI-Anwendungen in den Bereichen Tourismus, Kultur, Bildung, Gesundheitswesen und Unternehmen weiter beschleunigt.

Mit seiner zweigleisigen Strategie „Entwicklung von KI-Modellen × Bereitstellung von Recheninfrastruktur“ wird Ubitus auch in Zukunft langfristige, skalierbare Innovationsimpulse in das KI-Ökosystem Japans und Ostasiens einbringen.

Über Ubitus

Als Mitglied des NVIDIA Connect-Programms nutzt Ubitus die Unterstützung und die hochmoderne GPU-Technologie von NVIDIA, um Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beschleunigen. Das Unternehmen entwickelt erweiterte KI-Lösungen wie UbiGPT (ein großes Sprachmodell), UbiONE (eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung von Avataren) und UbiArt (ein Tool zur Bilderzeugung) und liefert maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Anforderungen in verschiedenen Branchen.

Als Pionier im Bereich Cloud-Gaming ermöglicht Ubitus Unternehmen wie Nintendo und anderen Gamestudios die Einrichtung von Cloud-Gaming-Diensten und unterstützt das weltweite Streaming von Multimedia-Inhalten, darunter interaktive und Virtual-Reality-Erlebnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.