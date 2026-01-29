Hydrostor y Baker Hughes fortalecen su alianza estratégica para impulsar sistemas eléctricos confiables, resilientes y sostenibles

DENVER y FLORENCIA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Hydrostor, desarrollador y operador líder a nivel mundial de soluciones de almacenamiento de energía de larga duración (LDES), y Baker Hughes, empresa de tecnología energética, anunciaron el miércoles la firma de un acuerdo estratégico que abarca soluciones tecnológicas y una inversión de capital. En este marco, Baker Hughes fortalecerá su relación con Hydrostor al integrar sus capacidades tecnológicas en la oferta central de diseño de Hydrostor para su solución de almacenamiento de energía por aire comprimido avanzado (A-CAES). El acuerdo contempla pedidos de equipos de Baker Hughes por hasta 1,4 GW destinados a los proyectos emblemáticos de Hydrostor. El anuncio se realizó durante la Asamblea General 2026 de Baker Hughes, celebrada en Florencia.

“La creciente presión sobre las redes eléctricas está convirtiendo al almacenamiento de energía de larga duración en una prioridad urgente. El enfoque innovador de Hydrostor ofrece una solución de bajas emisiones de carbono que permite garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico a partir de una combinación diversa de recursos de generación”, afirmó Lorenzo Simonelli, presidente del Directorio y director ejecutivo de Baker Hughes. “Nos enorgullece apoyar a Hydrostor con tecnología clave para acelerar estos proyectos, fortalecer la resiliencia de las redes eléctricas a nivel global y hacer posible el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles a gran escala”.

“El acuerdo que Hydrostor ha firmado con Baker Hughes pone de relieve el sólido impulso de nuestra plataforma tecnológica A-CAES, capaz de aportar confiabilidad y resiliencia a las redes eléctricas de todo el mundo de manera costo-efectiva”, señaló Curtis VanWalleghem, cofundador y director ejecutivo de Hydrostor. “Estamos entusiasmados por seguir profundizando la colaboración con Baker Hughes a medida que nos acercamos al inicio de la construcción de nuestros proyectos emblemáticos y trabajamos para expandir nuestra cartera de proyectos, en un contexto de crecimiento de la demanda y de expansión global de la infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial”.

Baker Hughes es inversor de Hydrostor desde 2019. Este nuevo acuerdo estratégico marca un nuevo paso en la relación, en un momento en que Hydrostor se acerca al inicio de la construcción de sus proyectos emblemáticos en Estados Unidos y Australia. En la fase inicial de esta etapa, Hydrostor desplegará hasta 1,4 GW en soluciones de generación de energía y tecnologías de compresión de la amplia cartera de Baker Hughes, que abarca sistemas de compresión y expansión, así como motores y generadores.

Acerca de Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) es una empresa de tecnología energética que ofrece soluciones a clientes de los sectores energético e industrial en todo el mundo. Con más de un siglo de trayectoria y operaciones en más de 120 países, sus tecnologías y servicios innovadores impulsan el futuro de la energía, haciéndola más segura, más limpia y más eficiente para la sociedad y el planeta. Para más información, visite bakerhughes.com.

Acerca de Hydrostor Inc.

Hydrostor es un desarrollador y operador líder de sistemas de almacenamiento de energía de larga duración, que se basa en una solución tecnológica patentada y probada para suministrar almacenamiento de energía de larga duración a redes eléctricas de todo el mundo, mediante el uso de aire comprimido y agua como medios de almacenamiento.

Fundada en 2010, con sede en Toronto, Canadá, y oficinas en Melbourne, Australia, y Denver, Estados Unidos, Hydrostor cuenta con el respaldo de Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund y otros inversores institucionales con visión de futuro, lo que le otorga la solidez financiera necesaria para comprometerse con proyectos energéticos de primer nivel. La empresa dispone de una amplia cartera de proyectos A-CAES en América del Norte, Australia y Europa, preparada para responder a las necesidades en evolución de las redes eléctricas y de confiabilidad del sistema.

Para más información, visite https://www.hydrostor.ca/.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets y Rothschild & Co. actuaron como asesores financieros de Hydrostor.

