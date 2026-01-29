Laserfiche espande l’acquisizione di dati IA con l’autoclassificazione per trasformarli in business intelligence

LONG BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per la gestione intelligente di contenuti – oggi ha annunciato importanti perfezionamenti a Smart Fields, il suo strumento di estrazione dati basato sull’IA. L’aggiornamento introduce la classificazione e l’assegnazione di tag automatizzate dei documenti, consentendo alle imprese di passare da contenuti non strutturati a decisioni basate su dati concreti nell’arco di secondi.

Usando prompt in linguaggio naturale al posto dei rigidi sistemi OCR basati su regole, Smart Fields è ora in grado di identificare la tipologia dei documenti – come fatture, moduli di identificazione fiscale o certificati scolastici – e applicare automaticamente il corretto modello di metadati tramite l’IA.

