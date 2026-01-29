-

Andersen Consulting adiciona a empresa colaboradora HaystackID

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de segurança cibernética e tecnologia por meio de um acordo de colaboração com a HaystackID, uma provedora norte-americana de serviços de e-Discovery (descoberta eletrônica de provas), dados jurídicos e descoberta cibernética.

Fundada em 2011, a HaystackID atua em estreita colaboração com escritórios de advocacia, empresas e órgãos governamentais para gerenciar questões jurídicas complexas e de grande volume de dados, incluindo litígios civis, consultas regulatórias e investigações internas. A empresa oferece suporte completo ao contencioso, por meio de serviços de e-Discovery, perícia digital, revisão gerenciada, conformidade e governança da informação, permitindo que os clientes identifiquem, analisem e produzam dados críticos de forma defensável e eficiente. Apoiando-se em plataformas proprietárias baseadas em IA e em equipes de revisão lideradas por especialistas, a HaystackID atende clientes na América do Norte e na Europa, incluindo empresas da Fortune 100.

“À medida que os ambientes jurídico e regulatório se tornam cada vez mais orientados por dados e sensíveis ao tempo, continuamos a evoluir nossas capacidades de suporte a litígios, desde análises avançadas e IA generativa até fluxos de trabalho de revisão defensáveis”, afirmou Hal Brooks, CEO da HaystackID. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite estender essas capacidades a organizações que enfrentam disputas digitais cada vez mais complexas.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “As ofertas de serviços da HaystackID expandem significativamente nossas capacidades em cibersegurança, permitindo-nos oferecer aos clientes uma abordagem mais abrangente e de ponta a ponta para proteger dados sensíveis enquanto atendemos a exigências legais e regulatórias complexas.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolish

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de cibersegurança com a aquisição da RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia sua oferta de cibersegurança por meio de um Acordo de Colaboração com a RedLegg, empresa de cibersegurança reconhecida por seus serviços gerenciados de consultoria e detecção de ameaças. Fundada em 2008 e sediada nos EUA, a RedLegg oferece soluções de cibersegurança personalizadas com foco em mitigação de riscos, serviços gerenciados de segurança e testes de penetração. Seus serviços incluem detecção e resposta gerenciadas (MDR), resp...

A Andersen Consulting fortalece oferta de transformação digital com a Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a Silver Creek, líder em estratégia de dados, análise, desenvolvimento de aplicativos e serviços de automação com inteligência artificial. A Silver Creek Software é uma empresa líder em serviços de tecnologia, com sede em Alberta, Canadá, especializada em transformar organizações por meio de soluções de dados e negócios. Fundada em 1998, a empresa oferece consultoria completa, especializada em dados e aná...

A Andersen Consulting fortalece a oferta de transformação digital com a aquisição da Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Internet & Idee, uma agência de consultoria digital italiana, ampliando sua capacidade de fornecer soluções integradas e orientadas à tecnologia. Fundada em 1998, a Internet & Idee oferece estratégia digital, desenvolvimento de software, testes e garantia de qualidade (QA), e-commerce e soluções mobile. A empresa atua em duas áreas principais: serviços de consultoria em TI e produtos SaaS propriet...
Back to Newsroom